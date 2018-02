Here's everything you need to know about PSL 3

PSL captains pose with the trophy at the unveiling ceremony in Dubai/PSL Twitter

As cricket fans from around the world get ready for the third edition of the Pakistan Super League, here’s a look at each franchise, their squads and their matches.



Lahore Qalandars

Head coach: Aqib Javed

Captain: Brendon McCullum

Squad: Brendon McCullum (c), Fakhar Zaman, Umar Akmal, Dinesh Ramdin, Anton Devcich, Bilal Asif, Cameron Delport, Bilawal Bhatti, Aamer Yamin, Ghulam Mudassar, Mitchell McClenaghan, Mustafizur Rahman, Sunil Narine, Raza Hasan, Shaheen Afridi, Sohail Khan, Yasir Shah

Peshawar Zalmi

Head coach: Mohammad Akram

Captain: Darren Sammy

Squad: Darren Sammy (c), Tamim Iqbal, Kamran Akmal, Andre Fletcher, Riki Wessels, Hammad Azam, Haris Sohail, Dwayne Bravo, Khushdil Shah, Umaid Asif, Saad Nasim, Mohammad Hafeez, Shabbir Rahman, Liam Dawson, Sameen Gul, Hasan Ali, Chris Jordan, Mohammad Asghar, Wahab Riaz

Islamabad United

Head coach: Dean Jones

Captain: Misbah-ul-Haq

Squad: Misbah-ul-Haq (c), Alex Hales, Sam Billings, Mohammad Hasan, Chadwick Walton, Rohail Nazir, Luke Ronchi, Amad Butt, JP Duminy, Hussain Talat, Samit Patel, Andre Russell, Shadab Khan, Faheem Ashraf, Samuel Badree, Steven Finn, Mohammad Sami, Rumman Raees, Zafar Gohar

Quetta Gladiators

Head coach: Moin Khan

Captain: Sarfraz Ahmed

Squad: Sarfraz Ahmed (c), Rilee Rossouw, Jason Roy, Kevin Pietersen, Rameez Raja, Asad Shafiq, Shane Watson, Umar Amin, Mohammad Nawaz, Mahmudullah, Jofra Archer, Saad Ali, Saud Shakeel, Rashid Khan, Anwar Ali, Hassan Khan Mohammad, Mir Hamza, Rahat Ali

Karachi Kings

Head coach: Mickey Arthur

Captain: Imad Wasim

Squad: Imad Wasim (c), Babar Azam, Joe Denly, Colin Ingram, Khurram Manzoor, Lendl Simmons, Saifullah Bangash, Eoin Morgan, Mohammad Rizwan, Mohammed Taha, Tabish Khan, Ravi Bopara, Hasan Mohsin, Shahid Afridi, David Wiese, Usama Mir, Tymal Mills, Mohammad Amir, Usman Khan Shinwari

Multan Sultans

Head coach: Tom Moody

Captain: Shoaib Malik

Squad: Shoaib Malik (c), Ahmed Shehzad, Darren Bravo, Abdullah Shafique, Saif Badar, Nicholas Pooran, Kumar Sangakkara, Sohaib Maqsood, Kashif Bhatti, Shan Masood, Thisara Perera, Mohammad Abbas, Umar Siddiq, Ross Whiteley, Imran Tahir, Junaid Khan, Mohammad Irfan, Sohail Tanvir, Umar Gul, Hardus Viljoen

Fixtures

Feb 22, Thu:

Peshawar Zalmi vs Multan Sultans, Dubai *10:00 PM

Feb 23, Fri:

Karachi Kings vs Quetta Gladiators, Dubai 4:30 PM

Multan Sultans vs Lahore Qalandars, Dubai 9:00 PM

Feb 24, Sat:

Islamabad United vs Peshawar Zalmi, Dubai 4:30 PM

Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars, Dubai 9:00 PM

Feb 25, Sun:

Multan Sultans vs Islamabad United, Dubai 4:30 PM

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, Dubai 9:00 PM

Feb 26, Mon:

Karachi Kings vs Lahore Qalandars, Dubai 9:00 PM

Feb 28, Wed:

Islamabad United vs Quetta Gladiators, Sharjah 9:00 PM

Mar 01, Thu:

Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, Sharjah 9:00 PM

Mar 02, Fri:

Multan Sultans vs Karachi Kings, Sharjah 4:30 PM

Lahore Qalandars vs Islamabad United, Sharjah 9:00 PM

Mar 03, Sat:

Multan Sultans vs Quetta Gladiators, Sharjah 4:30 PM

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars, Sharjah 9:00 PM

Mar 04, Sun:

Islamabad United vs Karachi Kings, Sharjah 9:00 PM

Mar 06, Tue:

Peshawar Zalmi vs Multan Sultans, Dubai 9:00 PM

Mar 07, Wed:

Multan Sultans vs Quetta Gladiators, Dubai 9:00 PM

Mar 08, Thu:

Islamabad United vs Lahore Qalandars, Dubai 4:30 PM

Karachi Kings vs Quetta Gladiators, Dubai 9:00 PM

Mar 09, Fri:

Multan Sultans vs Lahore Qalandars, Dubai 4:30 PM

Peshawar Zalmi vs Islamabad United, Dubai 9:00 PM

Mar 10, Sat:

Multan Sultans vs Karachi Kings, Dubai 4:30 PM

Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators, Dubai 9:00 PM

Mar 11, Sun:

Karachi Kings vs Lahore Qalandars, Dubai 9:00 PM

Mar 13, Tue:

Multan Sultans vs Islamabad United, Sharjah 9:00 PM

Mar 14, Wed:

Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars, Sharjah 9:00 PM

Mar 15, Thu:

Peshawar Zalmi vs Karachi Kings, Sharjah 4:30 PM

Quetta Gladiators vs Islamabad United, Sharjah 9:00 PM

Mar 16, Fri:

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars, Sharjah 4:30 PM

Islamabad United vs Karachi Kings, Sharjah 9:00 PM

Mar 18, Sun:

TBC vs TBC, Qualifier, Dubai 9:00 PM

Mar 20, Tue:

TBC vs TBC, Eliminator 1, Gaddafi Stadium, Lahore

Mar 21, Wed:

TBC vs TBC, Eliminator 2, Gaddafi Stadium, Lahore

Mar 25, Sun:

TBC vs TBC, Final, National Stadium, Karachi

*(All times in Pakistan Standard time)