Here are telephone, WhatsApp numbers for you to report rigging to ECP

A woman casts her ballot at a polling station during general election in Rawalpindi, Pakistan July 25, 2018. Reuters

Polling for the General Election 2018 is underway across the country, with enthusiast voters coming out of their homes to vote for their favourite candidates.

Rigging is a concern in this election too. Here’s how to report it to the Election Commission of Pakistan (ECP), which has set up a facilitation and complaint cell for the election.

According to a statement issued by the electoral body, the centre would operate on the election day from 8:00am to 8:00 in the night.

Voters can approach the center to lodge their complaints through telephone numbers , fax numbers and Whatsapp numbers given below:

PUNJAB

District: Islamabad,Attock,Jehlum,Gujrat, Sialkot, Narowal,Gujranwala Mandi Bahauddin

• Telephone No. : 051-9217141

• Fax No. : 051-9210809

• Whats app No. : 0333-6485668

District: Hafiz bad, Khushab, Sargodha, Mianwali, Bhakkar Chiniot, Faisalabad, Toba Tekh Singh, Jung

• Telephone No. : 051-9217142

• Fax No. : 051-9210809

• Whats app No. : 0333-5129886

District: Nankana Sahib, Sheikhupura, Lahore, Kasur, Okara Pakpatan, Sahiwaal, Khane-waal, Multan

• Telephone No. : 051-9217144

• Fax No. : 051-9210809

• Whats app No.: 0313-5534969

District: Lodhran, Dihaari, Bahawalpur, Rahimyar Khan, Muzaffar Garh, Layyah, DG Khan, Rajanpur

• Telephone No. : 051-9210813

• Fax No. : 051-9210810

• Whats app No.: 0300-3895149

SINDH

District: Jacobabad, Kashmore, Shikarpur, Larkana, Qambar, Shadad Kot, Gotki, Sukkur, Khairpur, Naushehr-u-Feroz, Shaheed Benazirabad

• Telephone No.: 051-9210814

• Fax No. :051-9210810

• Whats app No. : 03425155151

District: Sanghar, Mir-pur-Khaas, Umar-Kot, Tharparkar, Mityari, Tando Allahyar Khan, Hyderabad, Tando Muhammad Khan, Badin, Sajawal

• Telephone No.: 051-9210815

• Fax No. :051-9210810

• WhatsApp :03472232107

District: Thatta, Jamshoro, Daadu, Malir, Korangi Karachi, Karachi East, Karachi South, Karachi West, Karachi Central

• Telephone No. : 051-9210816

• Fax No. : 051-9210811

• WhatsApp No. :03008098654

KHYBER PAKHTUNKHAWAH

District: Chitral, Swat, Upper Dir, Lower Dir, Malakund, Bonaire, Shangla Kohistan, Kohistan Lower

• Telephone No. : 051-9217143

• Fax No. : 051-9210811

• Whats app No. : 03345051512

District: Kolahi Palsa, Kohistan, Trigram, Mansehra, Tughar, Abottabad, Haripur, Swabi Mardan, Chaar Sadda.

• Telephone No. : 051-9217145

• Fax No. : 051-9210812

• Whats app: 0321-9951377

District: Noshehra, Peshawar Kohat, Hungo, Kark, Yonu, Lucky Marwat, Taank, DI Khan

• Telephone No. : 051-9210817

• Fax No. : 051-9210812

• Whats App No. :0321-9951377

BALOCHISTAN

District: Moosi Kheel, Shirani, Zohb, Qila Saif-Ullah, Loralaai Dhaki, Ziarat, Hernia Sibbi, Lehri, Barkhan, Kohlo, Dera Bagti, Naseerabad, Jafferrabad, Saubat pur, Jhal Mugsi, Kachi Mastung, Pasheen, Qila Abdullah

• Telephone No. : 051-9210818

• Fax No. :051-9210812

• Whats app No.: 0333-5349270

District: Quetta, Noshki, Chaaghi, Mastung, Shaheed Sikandarabad, Qilaat Khizdaar, Washook, Kharan, Pichgoor, Awaraan, Keech, Lasbella Gawadar

• Telephone No. 051-9210819

• Fax No. : 051-9210812

• Whats App No. : 0333-5349270