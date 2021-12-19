 

District Charsadda is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Prior to its establishment as a separate district in 1998, it was a tehsil within Peshawar District. Pashtuns make up majority of the population of the district.

District Profile

Area: 996 Sq KM

Population: 1,616,198

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 126

Number of Neighborhood Councils: 20

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 13

 District Charsadda

District South Waziristan is a district in Dera Ismail Khan Division of Khyber Pakhtunkhwa and the southern part of Waziristan, a mountainous region of northwest Pakistan.

District Profile

Area: 6,619 Sq KM

Population: 679,185

Languages: Pashto

Tehsils: 8

Number of Village Councils: 82

Number of Neighborhood Councils: 15

 District South Waziristan

District Dera Ismail Khan is a district in Dera Ismail Khan Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The capital of the district is the town of Dera Ismail Khan.

District Profile

Area: 9,334 Sq KM

Population: 1,695,688

Languages: Saraiki, Pashto

Tehsils: 5

Number of Village Councils: 150

Number of Neighborhood Councils: 36

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 14

 District Dera Ismail Khan District South Waziristan

District South Waziristan is a district in Dera Ismail Khan Division of Khyber Pakhtunkhwa and the southern part of Waziristan, a mountainous region of northwest Pakistan.

District Profile

Area: 6,619 Sq KM

Population: 679,185

Languages: Pashto

Tehsils: 8

Number of Village Councils: 82

Number of Neighborhood Councils: 15

District Lakki Marwat is a district in Bannu Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It was created as an administrative district on July 1, 1992, prior to which it was a tehsil of Bannu District.

District Profile

Area: 3,164 Sq KM

Population: 876,182

Languages: Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 94

Number of Neighborhood Councils: 7

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations: 6

 District Lakki Marwat District Bannu

District Bannu is a district in Bannu Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It was recorded as a district in 1861 during the British Raj.

District Profile

Area: 1,227 Sq KM

Population: 1,167,892

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 111

Number of Neighborhood Councils: 5

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 4

Police Stations: 13

District North Waziristan is a former agency of defunct Federally Administered Tribal Area and now a district in Bannu Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan.

District Profile

Area: 4,707 Sq KM

Population: 543,254

Languages: Pashto

Tehsils: 9

Number of Village Councils: 75

Number of Neighborhood Councils: 6

 District North Waziristan District Karak

District Karak is a district in Kohat Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It is situated to the south of Kohat District and on the north side of Bannu and Lakki Marwat districts on the main Indus Highway between Peshawar and Karachi – it is 123 km from the provincial capital Peshawar.

District Profile

Area: 3,372 Sq KM

Population: 706,299

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 57

Number of Neighborhood Councils: 4

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 2

Police Stations: 9

 District Hangu

District Hangu is a district in Kohat Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The district takes its name from the town of Hangu, which is its administrative centre.

District Profile

Area: 1,097 Sq KM

Population: 518,798

Languages: Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 50

Number of Neighborhood Councils: 12

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 2

Police Stations: 5

 District Kohat

District Kohat is a district in Kohat Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan, Kohat city is the capital of the district.

District Profile

Area: 2,545 Sq KM

Population: 993,874

Languages: Hindko, Pashto, Urdu

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 84

Number of Neighborhood Councils: 23

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations: 11

District Orakzai is a district in Kohat Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Until 2018, it was an agency of Federally Administered Tribal Areas. With the merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, it became a district.

District Profile

Area: 1,538 Sq KM

Population: 254,356

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 42

Number of Neighborhood Councils: 4

 District Orakzai District Kurram

District Kurram is a district in Kohat Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Until 2018, it was an agency of Federally Administered Tribal Areas, with merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, it became a district.

District Profile

Area: 3,380 Sq KM

Population: 619,553

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 67

Number of Neighborhood Councils: 14

 District Nowshera

District Nowshera is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The capital and district headquarter is Nowshera city.

District Profile

Area: 1,748 Sq KM

Population: 1,518,540

Languages: Pashto, Hindko, Urdu

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 129

Number of Neighborhood Councils: 24

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 9

 Peshawar District

Peshawar District is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It is located about 160 km west of the Pakistan’s capital Islamabad. The district headquarter is Peshawar, which is also the capital of Khyber Paktunkhwa.

District Profile

Area: 1257 Sq KM

Population: 2,299,037

Languages: Pashto, Hindko, Urdu

Tehsils: 1

Number of Village Councils: 227

Number of Neighborhood Councils: 130

National Assembly Seats: 5

Provincial Assembly Seats: 14

Police Stations: 31

District Khyber is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Until 2018, it was an agency of Federally Administered Tribal Areas, with merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, it became a district. It ranges from the Tirah valley down to Peshawar.

District Profile

Area: 2,576 Sq KM

Population: 986,973

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 130

Number of Neighborhood Councils: 17

 District Khyber

District Swabi is a district in Mardan Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It lies between the Indus and Kabul Rivers. Before becoming a district in 1988, it was a tehsil within Mardan District

District Profile

Area: 1,543 Sq KM

Population: 1,624,616

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 133

Number of Neighborhood Councils: 27

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 16

 District Swabi

District Charsadda is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Prior to its establishment as a separate district in 1998, it was a tehsil within Peshawar District. Pashtuns make up majority of the population of the district.

District Profile

Area: 996 Sq KM

Population: 1,616,198

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 126

Number of Neighborhood Councils: 20

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 13

 District Charsadda

District Haripur is a district in Hazara Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan with an altitude of around 610 metres above sea level. As of 2015, Haripur District has a High level of Human Development.

District Profile

Area: 1,725 km²

Population: 1.003 million

Languages: Hindko, Pashto, Urdu

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 155

Number of Neighborhood Councils: 25

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations: 11

 District Haripur

District Abbottabad is a district of the Pakistani province of Khyber Pakhtunkhwa. It is part of Hazara Division and covers an area of 1,969 km², with the city of Abbottabad being the principal town.

District Profile

Area: 1,967 Sq KM

Population: 1,332,912

Languages: Hindko, Pahari

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 195

Number of Neighborhood Councils: 14

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 4

Police Stations: 13

 District Abbottabad District Mardan

District Mardan is a district in Mardan Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The district is named after Mardan city, which is also the headquarters of the district. The district is famous for its agriculture industry and for its archaeological sites of Takht Bhai, Jamal Garhi and Sawal Dher.

District Profile

Area: 1,632 Sq KM

Population: 2,373,061

Languages: Pashto

Tehsils: 5

Number of Village Councils: 178

Number of Neighborhood Councils: 53

National Assembly Seats: 3

Provincial Assembly Seats: 8

Police Stations: 42

 District-Malakand

District Malakand is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The District was formed in 1970 as a Provincially Administered Tribal Area, It had previously been a tribal area known as the Malakand Protected Area, part of the Malakand Agency.

District Profile

Area: 952 Sq KM

Population: 720,295

Languages: Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 67

Number of Neighborhood Councils: 15

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 2

Police Stations(Malakand Division): 83

 District Mohmand

District Mohmand is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Until 2018, it was an agency of Federally Administered Tribal Areas, with merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, it became a district. It was created as an agency in 1951.

District Profile

Area: 2,296 Sq KM

Population: 466,984

Languages: Pashto

Tehsils: 7

Number of Village Councils: 58

Number of Neighborhood Councils: 7

District Torghar, English Black Mountain formerly also known as Kala Dhaka is the smallest district in Pakistan of Hazara Division in Khyber Pakhtunkhwa province. It was officially separated from Mansehra District in 2011 under Article 246 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

District Profile

Area: 497 Sq KM

Population: 171,395

Languages: Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 39

Number of Neighborhood Councils: 1

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 1

Police Stations:

 District Torghar District Bajaur

District Bajaur is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Until 2018, it was an agency of Federally Administered Tribal Areas, with merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, it became a district.

District Profile

Area: 1,290 Sq KM

Population: 1,093,684

Languages: Pashto

Tehsils: 8

Number of Village Councils: 120

Number of Neighborhood Councils: 7

District Battagram is a district in Hazara Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The headquarter is Battagram town, which is about 75-km from Mansehra.

District Profile

Area: 1,301 Sq KM

Population: 476,612

Languages: Pashto, Hindko

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 79

Number of Neighborhood Councils: 11

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 2

Police Stations: 6

 District Battagram District Lower Dir

Lower Dir District is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Timergara city is the district headquarters and largest city, while the second largest city is Chakdara. At the time of independence, Dir was a princely state ruled by Nawab Shah Jehan Khan.

District Profile

Area: 1,582 Sq KM

Population: 1,435,917

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 182

Number of Neighborhood Councils: 16

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations(Lower & Upper Dir): 20

District Shangla is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The district headquarters are located at Alpuri. It was previously a subdivision of Swat District, but was upgraded to the status of a district on July 10, 1995.

District Profile

Area: 1,586 Sq KM

Population: 757,810

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 105

Number of Neighborhood Councils: 0

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 2

Police Stations: 11

 District Shangla

District Mansehra is a district in Hazara Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Mansehra district and town are named after Man Singh, a leading general of Mughal Emperor Akbar.

District Profile

Area: 4,579 Sq KM

Population: 1,556,460

Languages: Hindko

Tehsils: 5

Number of Village Councils: 174

Number of Neighborhood Councils: 20

National Assembly Seats: 2

Provincial Assembly Seats: 5

Police Stations: 13

 District Mansehra

District Kolai-Pallas Kohistan is a district in Hazara Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan.

District Profile

Population: 275,461

Languages: Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils: 52

Number of Neighborhood Councils: 0

 District Kolai Palas

Upper Dir District is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. The town of Dir is the district headquarters.

District Profile

Area: 3,699 Sq KM

Population: 946,421

Languages: Pashto

Tehsils: 3

Number of Village Councils: 117

Number of Neighborhood Councils: 5

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations(Lower & Upper Dir): 20

 District Dir Upper

District Kohistan, also called Abasin Kohistan or Indus Kohistan, is an administrative district within Khyber Pakhtunkhwa Province in Pakistan

District Profile

Area: 7,492 Sq KM

Population: 784,711

Languages: Kohistani, Shina, Urdu, Pashto

Tehsils: 2

Number of Village Councils(Upper & Lower): 62, 47

Number of Neighborhood Councils(Upper & Lower): 1, 0

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations: 12

 District Kohistan (Upper & Lower)

District Swat is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Swat is renowned for its outstanding natural beauty.

District Profile

Area: 5,337 Sq KM

Population: 2,309,570

Languages: Pashto, Kohistani

Tehsils: 7

Number of Village Councils: 170

Number of Neighborhood Councils: 44

National Assembly Seats: 3

Provincial Assembly Seats: 8

Police Stations: 20

 District Swat

District Chitral is the largest district in the Khyber-Pakhtunkhwa province of Pakistan, covering an area of 14,850 km². Part of the Malakand Division, it is the northernmost district of Pakistan.

District Profile

Area: 14,850 Sq KM

Population: 447,362

Languages: Khowar

Tehsils(Upper & Lower): 1, 1

Number of Village Councils(Upper & Lower): 39, 56

Number of Neighborhood Councils(Upper & Lower): 0, 5

National Assembly Seats(Upper & Lower): 1

Provincial Assembly Seats(Upper & Lower): 1

Police Stations(Upper & Lower): 18

 District Chitral (Upper & Lower) District Buner

District Buner is a district in Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. Before becoming a district in 1991, it was a tehsil within Swat District.

District Profile

Area: 1,865 Sq KM

Population: 897,319

Languages: Pashto

Tehsils: 4

Number of Village Councils: 105

Number of Neighborhood Councils: 0

National Assembly Seats: 1

Provincial Assembly Seats: 3

Police Stations: 10

Peshawar District

Peshawar District is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It is located about 160 km west of the Pakistan’s capital Islamabad. The district headquarter is Peshawar, which is also the capital of Khyber Paktunkhwa.

District Profile

Area: 1257 Sq KM

Population: 2,299,037

Languages: Pashto, Hindko, Urdu

Tehsils: 1

Number of Village Councils: 227

Number of Neighborhood Councils: 130

National Assembly Seats: 5

Provincial Assembly Seats: 14

Police Stations: 31

City Mayor Election Results

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Tehsil Chairman Election Results

ID
TEHSIL NAME
WINNING
CANDIDATE
WINNING
PARTY
TOTAL
VOTES
1 Tehsil Council Lakki Marwat
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
95 Tehsil Council Badhaber
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
104 Tehsil Council Baizai
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
113 Tehsil Council Bakka Khel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
120 Tehsil Council Banda Daud Shah
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
132 Tehsil Council Bara
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
155 Tehsil Council Beetani
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
167 Tehsil Council Chagharzai
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
174 Tehsil Council Chamkani
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
183 Tehsil Council Charsadda
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
191 Tehsil Council Daggar
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
197 Tehsil Council Daraban
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
206 Tehsil Council Darazinda
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
224 Tehsil Council Darra Adam Khel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
235 Tehsil Council Domel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
246 Tehsil Council Gadezai
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
252 Tehsil Council Gagra
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
261 Tehsil Council Garhi Kapoora
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
268 Tehsil Council Ghazi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
278 Tehsil Council Ghazni Khel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
296 Tehsil Council Gumbat
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
303 Tehsil Council Hangu
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
309 Tehsil Council Haripur
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
319 Tehsil Council Hassan Khel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
326 Tehsil Council Jamrud
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
335 Tehsil Council Jandola
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
348 Tehsil Council Jehangira
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
353 Tehsil Council Kakki
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
362 Tehsil Council Karak
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
376 Tehsil Council Katlang
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
385 Tehsil Council Khado Khel
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
392 Tehsil Council Khanpur
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
396 Tehsil Council Khar
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
404 Tehsil Council Kulachi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
413 Tehsil Council Lachi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
427 Tehsil Council Lahor
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
435 Tehsil Council Landi Kotal
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
456 Tehsil Council Lower Mohmand
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
464 Tehsil Council Mathra
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
476 Tehsil Council Meryan
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
487 Tehsil Council Nawagai
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
493 Tehsil Council Nowshera
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
499 Tehsil Council Pabbi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
509 Tehsil Council Pahar Pur
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
519 Tehsil Council Paroa
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
528 Tehsil Council Pistakhara
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
538 Tehsil Council Razzar
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
543 Tehsil Council Rustam
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
550 Tehsil Council Sawabi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
559 Tehsil Council Serai Naurang
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
573 Tehsil Council Shabqadar
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
581 Tehsil Council Shah Alam
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
594 Tehsil Council Takht e Nasrati
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
610 Tehsil Council Takhtbhai
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
617 Tehsil Council Tangi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
632 Tehsil Council Tank
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
649 Tehsil Council Thall
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
654 Tehsil Council Topi
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
662 Tehsil Council Totlai (Mandan)
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
671 Tehsil Council Upper Mohmand
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
689 Tehsil Council Wazir
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED
RESULT AWAITED

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