37,752 candidates in the running for first phase of local government elections; various incidents of violence claim at least 4 lives; injure several
One of the deceased was a paternal cousin of PTI's MNA Shahid Khattak, while the other was his bodyguard
Security situation worsens in Baka Khel amid ongoing LG polls as Opposition accuses provincial minister of attacking polling stations
Peshawar District is a district in Peshawar Division of Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It is located about 160 km west of the Pakistan’s capital Islamabad. The district headquarter is Peshawar, which is also the capital of Khyber Paktunkhwa.
Area: 1257 Sq KM
Population: 2,299,037
Languages: Pashto, Hindko, Urdu
Tehsils: 1
Number of Village Councils: 227
Number of Neighborhood Councils: 130
National Assembly Seats: 5
Provincial Assembly Seats: 14
Police Stations: 31
|
TEHSIL NAME
|
WINNING CANDIDATE
|
WINNING PARTY
|
TOTAL VOTES
|Tehsil Council Lakki Marwat
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Badhaber
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Baizai
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Bakka Khel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Banda Daud Shah
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Bara
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Beetani
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Chagharzai
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Chamkani
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Charsadda
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Daggar
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Daraban
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Darazinda
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Darra Adam Khel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Domel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Gadezai
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Gagra
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Garhi Kapoora
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Ghazi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Ghazni Khel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Gumbat
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Hangu
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Haripur
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Hassan Khel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Jamrud
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Jandola
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Jehangira
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Kakki
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Karak
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Katlang
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Khado Khel
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Khanpur
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Khar
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Kulachi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Lachi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Lahor
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Landi Kotal
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Lower Mohmand
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Mathra
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Meryan
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Nawagai
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Nowshera
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Pabbi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Pahar Pur
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Paroa
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Pistakhara
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Razzar
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Rustam
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Sawabi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Serai Naurang
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Shabqadar
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Shah Alam
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Takht e Nasrati
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Takhtbhai
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Tangi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Tank
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Thall
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Topi
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Totlai (Mandan)
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Upper Mohmand
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|Tehsil Council Wazir
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
|
RESULT AWAITED
*Click table for detailed view