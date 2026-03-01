 
Geo News

T20 World Cup 2026: India win toss, opt to bowl against West Indies

India dominate head-to-head record against West Indies in T20Is with 19 victories

By
Web Desk
|

March 01, 2026

India captain Suryakumar Yadav (left) and Shai Hope (centre) at the toss for their ICC Mens T20 World Cup Super Eights match at the Eden Gardens in Kolkata on March 1, 2026. — Screengrab via Livestream
India captain Suryakumar Yadav (left) and Shai Hope (centre) at the toss for their ICC Men's T20 World Cup Super Eights match at the Eden Gardens in Kolkata on March 1, 2026. — Screengrab via Livestream

KOLKATA: India on Sunday won the toss and opted to bowl first against West Indies in the high-stakes ICC Men's T20 World Cup 2026 Super Eights match here at the Eden Gardens on Sunday.

Squads

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar and Rinku Singh.

West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales and Romario Shepherd.

'Not impossible': Pakistan to take on Sri Lanka in hope of reaching T20 World Cup semis
'Not impossible': Pakistan to take on Sri Lanka in hope of reaching T20 World Cup semis
T20 WC: Pakistan's semi-final qualification scenario after England defeat New Zealand
T20 WC: Pakistan's semi-final qualification scenario after England defeat New Zealand
Pakistan promise final flourish as they await T20 World Cup fate
Pakistan promise final flourish as they await T20 World Cup fate
T20 World Cup: England victory over New Zealand keeps Pakistan in semi-final race video
T20 World Cup: England victory over New Zealand keeps Pakistan in semi-final race
T20 World Cup: India eliminate Zimbabwe to stay alive in semi-final race
T20 World Cup: India eliminate Zimbabwe to stay alive in semi-final race
Ronaldo buys stake in Spanish second-division Almeria
Ronaldo buys stake in Spanish second-division Almeria
‘Street-smart' New Zealand can topple England to make T20 semis: coach
‘Street-smart' New Zealand can topple England to make T20 semis: coach
T20 World Cup: Markram steers South Africa to nine-wicket win over West Indies
T20 World Cup: Markram steers South Africa to nine-wicket win over West Indies