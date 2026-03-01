T20 World Cup 2026: India win toss, opt to bowl against West Indies

March 01, 2026
KOLKATA: India on Sunday won the toss and opted to bowl first against West Indies in the high-stakes ICC Men's T20 World Cup 2026 Super Eights match here at the Eden Gardens on Sunday.
India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar and Rinku Singh.
West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales and Romario Shepherd.