PCB announces complete schedule for PSL 11

Faisalabad, Peshawar to host PSL matches for the first time, per PSL schedule

By
Web Desk
|

March 10, 2026

Mohammad Nawaz plays a shot during the Pakistan Super League (PSL) 10 matches between Islamabad United and Quetta Gladiators at the Gaddafi Stadium in Lahore on May 03, 2025. — PCB
  • PSL 11 scheduled to run from March 26 to May 3.
  • Gaddafi Stadium will host most number of matches.
  • PCB allots reserve day for the PSL final on May 4.

The Pakistan Cricket Board (PCB) on Tuesday unveiled the complete fixtures for Pakistan Super League (PSL) 11, scheduled from March 26 to May 3.

The 11th edition of the tournament league will see eight teams, including two new entrants, Pindiz and Hyderabad Houston Kingsmen, playing a total of 44 matches in the 39-day event.

The tournament will commence with defending champions Lahore Qalandars taking on Hyderabad Houston Kingsmen at their home ground on March 26.

As per the schedule, each team will play a total of 10 matches, with the top four qualifying for the playoffs, comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, followed by the final, scheduled to be played at the Gaddafi Stadium on May 3.

Furthermore, the PCB has also allotted a reserve day for the final on May 4.

The PSL 11 will also feature six double-headers, out of which three will be played at the Gaddafi Stadium.

The landmark 11th edition will be played across six venues in Pakistan, with Faisalabad and Peshawar to host PSL matches for the first time, joining Karachi, Lahore, Multan, Peshawar and Rawalpindi.

Among the six venues, Lahore's Gaddafi Stadium will host the most number of matches (15), followed by Rawalpindi Cricket Stadium with 11, while Faisalabad's Iqbal Stadium will host seven.

The iconic National Bank Stadium in Karachi will host six matches, while four matches will be played at the Multan Cricket Stadium. Peshawar's Imran Khan Cricket Stadium to host one match – a day fixture between home side Peshawar Zalmi and Pindiz on March 28.

PSL 11 match schedule

March 27 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore

March 28 – Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz at Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar

March 28 – Multan Sultans vs Islamabad United at Gaddafi Stadium, Lahore

March 29 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore

March 29 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore

March 31 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 1 – Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen at Multan Cricket Stadium, Multan

April 2 – Islamabad United vs Quetta Gladiators at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 2 – Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 3 – Multan Sultans vs Lahore Qalandars at Multan Cricket Stadium, Multan

April 4 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 5 – Multan Sultans vs Quetta Gladiators at Multan Cricket Stadium, Multan

April 6 – Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz at Multan Cricket Stadium, Multan

April 8 – Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi at National Bank Stadium, Karachi

April 9 – Lahore Qalandars vs Islamabad United at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 9 – Karachi Kings vs Peshawar Zalmi at National Bank Stadium, Karachi

April 10 – Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz at National Bank Stadium, Karachi

April 11 – Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 11 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen at National Bank Stadium, Karachi

April 12 – Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United at National Bank Stadium, Karachi

April 13 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 15 – Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 16 – Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 16 – Karachi Kings vs Islamabad United at National Bank Stadium, Karachi

April 17 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 18 – Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz at Iqbal Stadium, Faisalabad

April 19 – Multan Sultans vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore

April 19 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore

April 21 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators at Gaddafi Stadium, Lahore

April 21 – Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 22 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore

April 22 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 23 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 23 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore

April 24 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 25 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore

April 25 – Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore

April 26 – Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 26 – Islamabad United vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 28 – Qualifier at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

April 29 – Eliminator 1 at Gaddafi Stadium, Lahore

May 1 – Eliminator 2 at Gaddafi Stadium, Lahore

May 3 – Final at Gaddafi Stadium, Lahore

