PSL 11: Karachi Kings win toss, opt to bowl first against Multan Sultans

Sultans sit third, Kings seventh, as the points table race heats up

Published April 19, 2026

Karachi Kings captain Moeen Ali and his Multan Sultans counterpart Ashton Tunner present for toss in PSL match National Bank Stadium in Karachi on April 19, 2026. — Screengrab

Karachi Kings won the toss and decided to bowl first in the 28th match of Pakistan Super League (PSL) 11 at the National Bank Stadium in Karachi on Sunday.

The Sultans, led by Ashton Turner, are placed third on the points table, having secured four wins from their six matches so far in the tournament.

Meanwhile, the Kings sit seventh with an even record, winning three and losing three in six games.

Squads

Karachi Kings: David Warner (c), Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Jason Roy, Haroon Arshad, Reeza Hendricks, Ihsanullah and Rizwanullah.

Multan Sultans: Ashton Turner (c), Shan Masood (vc), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail and Atizaz Habib Khan.

This is a developing story and is being updated with further details.

