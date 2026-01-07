Pakistan win toss, elect to bowl first against Sri Lanka in T20I series opener

Pakistan captain Salman Ali Agha and Sri Lanka's Dasun Shanaka at the toss for their T20I game at the Rangiri Dambulla International Stadium, January 7, 2026. — PCB

Pakistan won the toss and elected to bowl first against Sri Lanka in the first game of the three-match T20I series at the Rangiri Dambulla International Stadium on Wednesday.

Playing XIs

Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Salman Ali Agha (c), Fakhar Zaman, Usman Khan (wk), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza and Abrar Ahmed.

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (wk), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Dasun Shanaka (c), Janith Liyanage, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana and Nuwan Thushara.

This is a developing story and is being updated with further details.