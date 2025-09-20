Asia Cup 2025: Bangladesh win toss, elect to bowl first against Sri Lanka

September 20, 2025
ABU DHABI: Bangladesh won the toss and elected to bowl first against Sri Lanka in the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 Super Four clash at the Dubai International Cricket Stadium on Saturday.
Squads
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.
Bangladesh: Litton Das (capt, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Mohammad Saifuddin.
This is a developing story and is being updated with further details