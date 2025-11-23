 
Pakistan win toss, opt to bat against Zimbabwe in tri-series

Green Shirts are unbeaten in tri-series, winning their first two games against Zimbabwe and Sri Lanka

By
Sports Desk
|

November 23, 2025

Pakistan captain Salman Ali Agha and Zimbabwe’s Sikandar Raza at the toss before their T20I tri-series match at Rawalpindi Cricket Stadium on November 23, 2025. – PCB
Pakistan won the toss and decided to bat first in the fourth match of the T20I tri-series on Sunday at the Rawalpindi Cricket Stadium.

Pakistan are unbeaten in the tri-series, having won their first two games against Zimbabwe and Sri Lanka. The Sikandar Raza-led side, on the other hand, bounced back against Sri Lanka after losing to Pakistan in the series opener.

Playing XIs:

Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Salman Ali Agha, Usman Khan (wk), Fakhar Zaman, Muhammad Nawaz, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim, Naseem Shah and Usman Tariq.

Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Brendan Taylor(wk), Sikandar Raza(c), Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Richard Ngarava, Wellington Masakadza.

This is a developing story and is being updated with further details.

