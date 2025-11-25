 
Geo News

T20I Tri-series: Zimbabwe win toss, opt to bat first against Sri Lanka

Zimbabwe hold edge as they stunned Sri Lanka in their previous encounter in T20I tri-series

By
Web Desk
|

November 25, 2025

Sri Lanka captain Dasun Shanaka (left) flips the coin as Zimbabwes Sikandar Raza (centre) makes the call at the toss for their T20I tri-series match at the Rawalpindi Cricket Stadium in Rawalpindi on November 25, 2025. — PCB
Sri Lanka captain Dasun Shanaka (left) flips the coin as Zimbabwe's Sikandar Raza (centre) makes the call at the toss for their T20I tri-series match at the Rawalpindi Cricket Stadium in Rawalpindi on November 25, 2025. — PCB

RAWALPINDI: Zimbabwe won the toss and elected to bat first against Sri Lanka in the ongoing T20I tri-nation series at Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday.

Playing XIs

Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor(w), Sikandar Raza(c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Brad Evans, Tinotenda Maposa and Richard Ngarava.

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis(w), Kusal Perera, Janith Liyanage, Dasun Shanaka(c), Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana and Eshan Malinga.

This is a developing story and is being updated with further details 

More From Sports

WATCH: Ronaldo scores spectacular bicycle kick video
WATCH: Ronaldo scores spectacular bicycle kick
Pakistan win IBSF Snooker World Cup team title after stunning comeback
Pakistan win IBSF Snooker World Cup team title after stunning comeback
Pakistan Shaheens beat Bangladesh A to lift Asia Cup Rising Stars trophy
Pakistan Shaheens beat Bangladesh A to lift Asia Cup Rising Stars trophy
T20I tri-series: Usman's hat-trick powers Pakistan to win over Zimbabwe
T20I tri-series: Usman's hat-trick powers Pakistan to win over Zimbabwe
India win first blind women's T20 World Cup
India win first blind women's T20 World Cup
PCB-Latif row ends as ex-skipper retracts remarks
PCB-Latif row ends as ex-skipper retracts remarks
Pakistan outclass India to book Team Snooker World Cup final spot
Pakistan outclass India to book Team Snooker World Cup final spot
Farhan's 80 propels Pakistan past Sri Lanka in T20I tri-series game
Farhan's 80 propels Pakistan past Sri Lanka in T20I tri-series game
Pakistan, India to face-off in T20 World Cup 2026 on Feb 15: reports
Pakistan, India to face-off in T20 World Cup 2026 on Feb 15: reports