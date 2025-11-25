T20I Tri-series: Zimbabwe win toss, opt to bat first against Sri Lanka

November 25, 2025
RAWALPINDI: Zimbabwe won the toss and elected to bat first against Sri Lanka in the ongoing T20I tri-nation series at Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday.
Playing XIs
Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor(w), Sikandar Raza(c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Brad Evans, Tinotenda Maposa and Richard Ngarava.
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis(w), Kusal Perera, Janith Liyanage, Dasun Shanaka(c), Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana and Eshan Malinga.
This is a developing story and is being updated with further details