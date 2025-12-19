Pakistan win toss, elect to bowl first against Bangladesh in U19 Asia Cup semi-final

December 19, 2025
Pakistan won the toss and elected to bowl first against Bangladesh in the semi-final of the ACC Men's U19 Asia Cup 2025 at The Sevens Stadium in Dubai on Friday.
Pakistan have qualified for the semi-final after winning two out of three group matches against Malaysia and the United Arab Emirates. The national side was defeated by arch-rivals India in the group match.
On the other hand, Bangladesh remain unbeaten in this tournament so far, having won against Afghanistan, Sri Lanka, and Nepal.
Pakistan: Farhan Yousaf (c), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, and Sameer Minhas.
Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (c), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Paevej Jibon, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Iqbal Hossain Emon, Rifat Beg, Ahmed Shahriar, and Md Shabuj.