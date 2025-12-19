 
Geo News

Pakistan win toss, elect to bowl first against Bangladesh in U19 Asia Cup semi-final

Match reduced to 27 overs per side due to rain and wet outfield

By
Sports Desk
|

December 19, 2025

Pakistan captain Farhan Yousaf (second from left) and Bangladeshs Azizul Hakim (second from right) at the toss for their ACC Men;s U19 Asia Cup semi-final at The Sevens in Dubai on December 19, 2025. — ACC
Pakistan captain Farhan Yousaf (second from left) and Bangladesh's Azizul Hakim (second from right) at the toss for their ACC Men;s U19 Asia Cup semi-final at The Sevens in Dubai on December 19, 2025. — ACC

Pakistan won the toss and elected to bowl first against Bangladesh in the semi-final of the ACC Men's U19 Asia Cup 2025 at The Sevens Stadium in Dubai on Friday.

Pakistan have qualified for the semi-final after winning two out of three group matches against Malaysia and the United Arab Emirates. The national side was defeated by arch-rivals India in the group match.

On the other hand, Bangladesh remain unbeaten in this tournament so far, having won against Afghanistan, Sri Lanka, and Nepal.

Playing XIs

Pakistan: Farhan Yousaf (c), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, and Sameer Minhas.

Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (c), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Paevej Jibon, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Iqbal Hossain Emon, Rifat Beg, Ahmed Shahriar, and Md Shabuj.

More From Sports

Review technology under fire again in Adelaide Ashes Test video
Review technology under fire again in Adelaide Ashes Test
Wada names India worst doping offender for third straight year
Wada names India worst doping offender for third straight year
PKF summons meeting after Pakistani player represents India in kabaddi tournament
PKF summons meeting after Pakistani player represents India in kabaddi tournament
Farhan Yousaf to lead Pakistan at U19 World Cup 2026, Zimbabwe tri-series
Farhan Yousaf to lead Pakistan at U19 World Cup 2026, Zimbabwe tri-series
How much will the winner of FIFA World Cup 2026 get?
How much will the winner of FIFA World Cup 2026 get?
Babar, Shaheen, other Pakistanis to play entire BBL, says CA chief
Babar, Shaheen, other Pakistanis to play entire BBL, says CA chief