Eid ul Fitr 2022: Namaz timings in Karachi

KARACHI: The Central Ruet-e-Hilal Committee could not sight the Eid ul Fitr moon on Sunday, therefore, the religious festival will fall on Tuesday — May 2.



For the ease of our readers, Geo.tv has compiled a list of the timings of Eid prayers in major mosques across Karachi.

Below is a list of the timings (in am) in mosques in Karachi:

6:00

Jamia Darul Hadith PECHS Block 6

6:10

Jamia Masjid Memon Complex

6:16

Badami Masjid, Mithadar Lyari, Memon Masjid, Jamshed Road no 2

6:20

Zikriya Masjid, DHA Phase VIII, 26 Street, Jamia Masjid Usmania Block M, Nazimabad

6:30

Masjid e Saheem DHA Phase VI, Parking area, Safari Park adjacent to Jamia al Dirasat, Sabeelwali Masjid, Gurumandir, Jamia Masjid Muhammad, Ghosia Colony, Behind Central Jail, Masjid-e-Aza Khana Abu Talib Soldier Bazaar

6:40

Jamia Masjid Rehmania, Bufferzone

7:00

Qadri Masjid, Kharadar Lyari, Jamia Masjid Rizwan Nawa Lane, near Cheel Chowk, Lyari, Masjid Umer Farooq, Khayaban e Rahat, DHA Phase VI, Jamia Masjid Sabri, Ranchor Line

7:10

Jamia Masjid Siddiqui Akber, behind New Sabzi Madni, Super Highway

7:15

Jamia Masjid Faizan Oliya, Neo Kumhar Wara Road, Lyari, Jamia Masjid Hazrat Bilal, Sector 4, Khawaja Ajmer Nagri, North Karachi, PIB Colony, KMC Ground, Markazi Eidgah, Sector X-6, Gulshan-e-Maymar

7:30

Jamia Masjid Mehboob, Darul Uloom, Faiz Nabvi Bakrapiri, Lyari, Jamia Masjid Anwar Muhammadi, Mehrab Khan Esa Khan Road, Jamia Masjid Noor, Usman Brohi Road, Ghareeb Shah Lyari, Jamia Masjid Anwar-e-Muhammadi, Saeedabad, Baldia Town, Jamia Faizan E Chishtia Naeemi, Saeedabad Road, Sector 12 - F Baldia, Jamia Masjid Madni, Keamari, Ayesha Majid, DHA Phase VII

7:45

Jamia Masjid Ghulaman Muhammad Sherok Line, Gobol Road, Jamia Masjid Ghafari, Altaf Nagar, Orangi Town, Jamia Masjid Muhammadi, Thanewali Road, Model Police Station, Bakra Piri, Lyari, Jamia Masjid Madni, Shahnawaz Bhutto Colony, Sector 1/A.4, Jamia Masjid Bilal United Colony, Mewashah Graveyard, Jamia Masjid Noorani, Baloch Goth, Orangi Town, Sector 7A, Jamia Masjid Dargah Abdullah Shah Ghazi, Clifton

8:00

Jamia Masjid Alishan, Mirza Adam Khan Road, Bakra Piri, Jamia Masjid Khadija-tul-Kubra, Pak Ideal Co-Operative Housing Society Gulshan-e-Iqbal, Rabbani Masjid, Singo Lane, Lyari, Jamia Masjid Farooq-e-Azam, Block K, Jamia Masjid Rehman, Ahsanabad

8:15

Jamia Hari Masjid Neo Kumhar Wara Road, Lyari, Jamia Masjid Qadri, Yusuf Haroon Road, Baghdadi, Lyari, Nazimabad Eidgah

Fiqh-i-Jafria

7:00

Mehfil Shah Khorasan, Numaish, Masjid Panjtani Abysenia Lines Masjid Panjtani Abysenia Lines

7:45

Yathrib Masjid Gulshan-e-Iqbal

8:00

Mehfil Shah Khorasan, Numaish, Masjid Panjtani Abysenia Lines, Masjid Yasrab, DHA Phase IV, Masjid Panjtani Abysenia Lines, Masjid Bab-ul-Ilm North Nazimabad, Masjid o Imambargah Akhir-uz-Zaman, Gulistan-e-jauhar, Block 19, Masjid o Imambargah Sahibu Zaman, Gulistan-e-jauhar, Block 14, Masjid Yathrib Defense Phase 4, Imamia Masjid Mahmoodabad, Masjid Khairul Amal Ancholi Block 20, Markazi Mosque and Imambargah Jafar

8:15

Masjid Sahib Al-Asr Gulshan Hadid

8:30

Kharadar-Khoja Jamia Masjid, Kharadar, Masjid Irum, Mehmoodabad no. 4, Hussaini Masjid and Imambargah FC Area, Jaffaria Masjid Steel Mail Plant Jamaat, Markazi Imambargah Jafaria Complex Steel Town, Masjid Iram Mahmoodabad No4, Masjid Abu Fazal Abbas PIB Colony, Jamia Masjid Abu Turab Azizabad, Masjid and Imam Bargah Darbar Hussaini

9:00

Masjid Panjtani Abysenia Lines, Masjid Yasrab, DHA Phase IV, Pak Muharram Hall, Masjid Panjtani Abysenia Lines, Masjid Bab-ul-Ilm North Nazimabad, Masjid o Imambargah Akhir-uz-Zaman, Masjid o Imambargah Sahibu Zaman, Gulistan-e-jauhar, Block 14, Masjid Yathrib Defense Phase 4, Masjid Khairul Amal Ancholi Block 20, Markazi Mosque and Imambargah Jafar, Masjid Shah Karbala Rizvia Society, Golimar

9:15

Kharadar-Khoja Jamia Masjid, Kharadar, Masjid and Imam Bargah Darbar Hussaini