Eid ul Adha 2022: Namaz timing in Karachi

— Reuters/File

KARACHI: Eid ul Adha will take place tomorrow as the first day of Zil hajj fell on July 1.

Geo.tv has compiled a list of namaz timings in mosques of Karachi.

Here's the list:

Fiqh-e-Hanafia:

Kanzul Iman Mosque, Gurmandar — 6:15

Jamia Masjidullah Jacob Line — 6:15

Aab Kausar Masjid Nagan Chowrangi — 6:15

Gulistan-e-Ghousia Lime Furnace Ranchore Line — 6:15

Jamia Masjid Memon Hyderabad Colony — 6:15

Jamia Memon Masjid Muslehuddin Garden Jodia Bazaar — 6:30

Jama Masjid Ilyas Ghanchi Para — 6:30

Jama Masjid Khalifa Rashidin Block 13-D Gulshan-e-Iqbal — 7:00

Jama Masjid Keamari Jackson Market — 7:30

Jamia Masjid Rehmat Doalam Gulshan Zia Orangi — 7:30

Jilani Mosque, Sector 5B-3, North Karachi — 7:30

Cutchi Memon Masjid Gari Khata — 7:30

Jamia Masjid Bagh Malir Block C — 7:30

Eid Gah Shuhda Milad Basharat Park Pradee Street Lines Area Prayers — 7:45

Gah Imam Ahmad Raza HM Ground Korangi No. 2 — 8:00

People's Ground Lyari — 8:00

Jamia Masjid Gulzar Habib Soldier Bazaar — 9:00

Jamia Masjid Qadria Soldier Bazaar — 10:00

Fiqh-e-Jafria