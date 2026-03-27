iHeartRadio Music Awards 2026: See complete winner list inside

March 27, 2026
The 2026 iHeartRadio Music Awards did not just celebrate music – it threw a full-blown party for it.
Hosted by the ever-charismatic Ludacris, the show lit up the iconic Dolby Theatre in Los Angeles on March 26, airing live on FOX.
And yes, it had everything: throwback legends, viral chart-toppers, and a few moments that made fans double-check social media.
This year’s performers list read like a perfectly curated playlist. Rising voices like Alex Warren shared the stage with icons such as John Mellencamp, while genre-blenders like Kehlani and Lainey Wilson kept things fresh.
The full winners list has fans debating and celebrating. From chart dominators to fan-voted favourites, the 2026 edition proved one thing: music is still wildly unpredictable.
Check the full winner list below:
Song of the Year
Anxiety — Doechii
Good News — Shaboozey
Love Somebody — Morgan Wallen
luther — Kendrick Lamar and SZA
Manchild — Sabrina Carpenter
MUTT — Leon Thomas
Ordinary — Alex Warren — WINNER
Sorry I'm Here For Someone Else — Benson Boone
Stargazing — Myles Smith
The Fate of Ophelia — Taylor Swift
Artist of the Year
Bad Bunny
Benson Boone
Chris Brown
Jelly Roll
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift — WINNER
Pop Artist of the Year
Alex Warren
Benson Boone
Sabrina Carpenter — WINNER
Tate McRae
Taylor Swift
Pop Song of the Year
Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami
Manchild — Sabrina Carpenter
Ordinary — Alex Warren
Pink Pony Club — Chappell Roan
The Fate of Ophelia — Taylor Swift — WINNER
Pop Best New Artist
Alex Warren — WINNER
Jessie Murph
Myles Smith
Ravyn Lenae
sombr
Duo/Group of the Year
HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami — WINNER
Linkin Park
Maroon 5
Shinedown
Twenty One Pilots
Best Collaboration
All The Way — BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
APT. — ROSÉ and Bruno Mars — WINNER
luther — Kendrick Lamar and SZA
Timeless — The Weeknd ft. Playboi Carti
WHATCHU KNO ABOUT ME — GloRilla ft. Sexyy Red
Country Song of the Year
After All The Bars Are Closed — Thomas Rhett
Good News — Shaboozey — WINNER
Liar — Jelly Roll
Love Somebody — Morgan Wallen
Whiskey Drink — Jason Aldean
Country Artist of the Year
Jason Aldean
Jelly Roll
Lainey Wilson
Luke Combs
Morgan Wallen — WINNER
Country Best New Artist
Chase Matthew
Ella Langley — WINNER
Hudson Westbrook
Josh Ross
Zach Top
Hip-Hop Song of the Year
luther — Kendrick Lamar and SZA — WINNER
NOKIA — Drake
Outside — Cardi B
The Largest — BigXthaPlug
WHATCHU KNO ABOUT ME — GloRilla ft. Sexyy Red
Hip-Hop Artist of the Year
Cardi B
GloRilla
Kendrick Lamar — WINNER
Playboi Carti
Tyler, The Creator
Hip-Hop Best New Artist
MOLIY
PLUTO
Real Boston Richey — WINNER
YKNIECE
ZEDDY WILL
R&B Song of the Year
Burning Blue — Mariah the Scientist
Folded — Kehlani — WINNER
MUTT — Leon Thomas
Residuals — Chris Brown
SOMEBODY LOVES ME — PARTYNEXTDOOR and Drake
R&B Artist of the Year
Chris Brown — WINNER
Kehlani
Leon Thomas
Mariah the Scientist
SZA
R&B Best New Artist
Jenevieve
Kwn
Leon Thomas — WINNER
Mariah the Scientist
Sailorr
World Artist of the Year
Ayra Starr
Jackson Wang
JO1
MOLIY — WINNER
Tyla
Alternative Song of the Year
"Back to Friends" — sombr
"Ensenada" — Sublime — WINNER
"One Eyed Bastard" — Green Day
"Stargazing" — Myles Smith
"The Contract" — Twenty One Pilots
Alternative Best New Artist
almost monday
Gigi Perez
Lola Young
Role Model
sombr — WINNER
Rock Song of the Year
Afterlife — Evanescence
Bad Guy — Falling In Reverse ft. Saraya
Dance, Kid, Dance — Shinedown
Even If It Kills Me — Papa Roach
Heavy Is the Crown — Linkin Park — WINNER
Rock Artist of the Year
Linkin Park
Papa Roach
Shinedown — WINNER
Sleep Token
Three Days Grace
Rock Best New Artist
Architects
Poppy
Return to Dust
Sleep Theory — WINNER
Spiritbox
Dance Song of the Year
Blessings — Calvin Harris feat. Clementine Douglas
In My Arms — ILLENIUM and HAYLA
No Broke Boys — Disco Lines and Tinashe — WINNER
Save My Love — Marshmello, Ellie Goulding and AVAION
Won't Be Possible — Tiësto, Odd Mob and Goodboys
Dance Artists of the Year
Calvin Harris
David Guetta — WINNER
John Summit
Martin Garrix
Tiësto
Latin Pop/Urban Song of the Year
Angel — Grupo Frontera and Romeo Santos
DEGENERE — Myke Towers and benny blanco
DtMF — Bad Bunny — WINNER
Qué Pasaría… — Rauw Alejandro and Bad Bunny
Soltera — Shakira
Latin Pop/Urban Artist of the Year
Bad Bunny — WINNER
Feid
J Balvin
Karol G
Shakira
Latin Pop/Urban Best New Artist
Alleh
Beéle — WINNER
De La Rose
Dei V
Louis BPM
Regional Mexican Song of the Year
Amor Bonito — Luis Angel “El Flaco” — WINNER
El Amor De Mi Vida — Calibre 50
Flores — Xavi
Hecha Pa' Mi — Grupo Frontera
Lejos Estamos Mejor — Eden Muñoz
Regional Mexican Artist of the Year
Alejandro Fernández
Carín León
Fuerza Regida
Grupo Frontera — WINNER
Luis Angel “El Flaco”
Regional Mexican Best New Artist
Clave Especial
Edgardo Nuñez
Los Dos De Tamaulipas — WINNER
Óscar Maydon
Oscar Ortiz
K-Pop Artist of the Year
JENNIE
j-hope
Jin
LISA
ROSÉ — WINNER
K-Pop Group of the Year
ATEEZ
BLACKPINK
ENHYPEN
Stray Kids — WINNER
TWICE
K-Pop Song of the Year
APT. — ROSÉ and Bruno Mars
Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami — WINNER
JUMP — BLACKPINK
Killin' It Girl — j-hope feat. GloRilla
like JENNIE — JENNIE
K-Pop Best New Artist
82Major
AllDay Project
Cortis — WINNER
Hearts2Hearts
Meovv
Songwriter of the Year
Amy Allen - WINNER
Ashley Gorley
Cal Shapiro
Charlie Handsome
Julia Michaels
Producer of the Year
Andrew Watt — WINNER
Dijon
Jack Antonoff
Max Martin & Shellback
Sounwave
Favorite Broadway Debut
Ashley Graham, Chicago
Cheryl Porter, & Juliet
Durrell “Tank” Babbs, Hell's Kitchen
Gabrielle Nevaeh Green, Stranger Things: The First Shadow
Jack Wolfe, Hadestown
Kelsie Watts, Six! The Musical
Lencia Kebede, Wicked
Lizzy McAlpine, Floyd Collins
Meg Donnelly, Moulin Rouge! The Musical
Ne-Yo, Hell's Kitchen
Tom Felton, Harry Potter and the Cursed Child — WINNER
Trisha Paytas, Beetlejuice
Favorite TikTok Dance
Abracadabra — Lady Gaga
Gnarly — KATSEYE
GO! — CORTIS
Happen To Me — Russell Dickerson
JUMP — BLACKPINK
like JENNIE — JENNIE
Midnight Sun — Zara Larsson
MONA LISA — j-hope — WINNER
Revolving Door — Tate McRae
SPAGHETTI — LE SSERAFIM and j-hope
The Fate of Ophelia — Taylor Swift
Favorite Debut Album
Addison — Addison Rae
You'll Be Alright, Kid — Alex Warren — WINNER
Who's the Clown?— Audrey Hobert
ORDER chaos ORDER — Calum Hood
Why Not More? — Coco Jones
THAT'S SHOWBIZ BABY! — JADE
Ruby — JENNIE
Alter Ego — LISA
SIDEQUEST — Michael Clifford
Perrie — Perrie
I Barely Know Her — sombr
What Not To — Tucker Wetmore
Best Lyrics
Anxiety — Doechii
BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny
Camera — Ed Sheeran
Choosin' Texas — Ella Langley
DAISIES — Justin Bieber
Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami
Man I Need — Olivia Dean
Manchild — Sabrina Carpenter
Ordinary — Alex Warren
The Fate of Ophelia — Taylor Swift — WINNER
undressed — sombr
WHERE IS MY HUSBAND! — RAYE
Best Music Video
Abracadabra — Lady Gaga
BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny
BORN AGAIN — LISA feat. Doja Cat and RAYE
Gabriela — KATSEYE
JUMP — BLACKPINK
like JENNIE — JENNIE
Manchild — Sabrina Carpenter
Ordinary — Alex Warren
Sapphire — Ed Sheeran
Shake It to the Max (FLY) (Remix) — MOLIY, Shenseea, Skillibeng, and Silent Addy
The Fate of Ophelia —Taylor Swift — WINNER
toxic till the end — ROSÉ
Favorite On Screen
AJ McLean, Nicole Scherzinger, Liam Payne and Kelly Rowland, Building the Band
Ariana Grande and Cynthia Erivo, Wicked: For Good
Bad Bunny, Happy Gilmore 2
Becky G, REBBECA
Ed Sheeran, ONE SHOT with Ed Sheeran: A Musical Experience
Jimin and Jungkook, Are You Sure?! — WINNER
Jonas Brothers, A Very Jonas Christmas Movie
Karol G, Karol G: Tomorrow Was Beautiful
Lady Gaga, Wednesday
LISA, The White Lotus
Taylor Swift, Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era
Zara Larsson, Up Close
Favorite Tour Photographer
Abby Waisler for Gracie Abrams
Adam DeGross for Post Malone
Anna Lee for Coldplay
baeth for Tate McRae
Chris Cornejo for Shakira
Cynthia Parkhurst for Katy Perry
Henry Hwu for Billie Eilish
Hyghly for The Weeknd
Joshua Halling for Oasis
Rahul Bhatt for KATSEYE — WINNER
Thomas Falcone for Shawn Mendes
Tom Pallant for YUNGBLUD
Favorite Soundtrack
A Very Jonas Christmas Movie (Original Soundtrack)
F1 the Album
Frankenstein (Soundtrack from the Netflix Film)
KPop Demon Hunters — WINNER
Nobody Wants This Season 2: The Soundtrack
Sinners (Original Motion Picture Soundtrack)
Smurfs Movie Soundtrack (Music From & Inspired By)
Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)
Wicked: For Good – The Soundtrack
Zombies 4: Dawn of the Vampires (Original Soundtrack)
Favorite Tour Style
Bad Bunny, DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour
Beyoncé, Cowboy Carter Tour
Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour
BLACKPINK, Deadline World Tour
Dua Lipa, Radical Optimism Tour
Ella Langley, Still Hungover Tour
KATSEYE, Beautiful Chaos Tour
Lady Gaga, The Mayhem Ball
Sabrina Carpenter, Short n' Sweet Tour
Tate McRae, Miss Possessive Tour
Taylor Swift, Taylor Swift | The Eras Tour — WINNER
Zara Larsson, Midnight Sun Tour
Favorite Tour Tradition
Benson Boone, Cover song
Beyoncé, Blue Ivy and Rumi on stage
Billie Eilish, “when the party’s over” silent loop
Coldplay, Crowd cam — WINNER
Dua Lipa, Surprise guest
Jonas Brothers, Surprise guest
KATSEYE, “Gnarly” dance break
Lainey Wilson, Cowgirl of the night
ROLE MODEL, Sally
Sabrina Carpenter, Celebrity “Juno” arrest
Tate McRae, Fan cam on stage
Zara Larsson, “Lush Life” star
Favorite K-Pop Collab
Blink — Corbyn Besson and TZUYU of TWICE
BORN AGAIN — LISA feat. Doja Cat and RAYE
BUCK — Jackson Wang feat. Diljit Dosanjh
Confessions — Flo Rida, HEESEUNG and JAKE of ENHYPEN, and Paul Russell
Dirty Work — aespa feat. Flo Milli
ExtraL — JENNIE and Doechii
EYES CLOSED — JISOO and ZAYN
Illegal + SEVENTEEN — PinkPantheress and SEVENTEEN
On My Mind — Alex Warren and ROSÉ
Sweet Dreams (feat. Miguel) — j-hope and Miguel — WINNER
TOO BAD — G-DRAGON feat. Anderson .Paak
WE PRAY (TWICE Version) — Coldplay, TWICE, Burna Boy, Elyanna, TINI and Little Simz