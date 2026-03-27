iHeartRadio Music Awards 2026: See complete winner list inside

Geo News Digital Desk
March 27, 2026

The 2026 iHeartRadio Music Awards did not just celebrate music – it threw a full-blown party for it.

Hosted by the ever-charismatic Ludacris, the show lit up the iconic Dolby Theatre in Los Angeles on March 26, airing live on FOX. 

And yes, it had everything: throwback legends, viral chart-toppers, and a few moments that made fans double-check social media.

This year’s performers list read like a perfectly curated playlist. Rising voices like Alex Warren shared the stage with icons such as John Mellencamp, while genre-blenders like Kehlani and Lainey Wilson kept things fresh.

The full winners list has fans debating and celebrating. From chart dominators to fan-voted favourites, the 2026 edition proved one thing: music is still wildly unpredictable.

Check the full winner list below:

Song of the Year

Anxiety — Doechii

Good News — Shaboozey

Love Somebody — Morgan Wallen

luther — Kendrick Lamar and SZA

Manchild — Sabrina Carpenter

MUTT — Leon Thomas

Ordinary — Alex Warren — WINNER

Sorry I'm Here For Someone Else — Benson Boone

Stargazing — Myles Smith

The Fate of Ophelia — Taylor Swift

Artist of the Year

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift — WINNER

Pop Artist of the Year

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter — WINNER

Tate McRae

Taylor Swift

Pop Song of the Year

Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami

Manchild — Sabrina Carpenter

Ordinary — Alex Warren

Pink Pony Club — Chappell Roan

The Fate of Ophelia — Taylor Swift — WINNER

Pop Best New Artist

Alex Warren — WINNER

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Duo/Group of the Year

HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami — WINNER

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Best Collaboration

All The Way — BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

APT. — ROSÉ and Bruno Mars — WINNER

luther — Kendrick Lamar and SZA

Timeless — The Weeknd ft. Playboi Carti

WHATCHU KNO ABOUT ME — GloRilla ft. Sexyy Red

Country Song of the Year

After All The Bars Are Closed — Thomas Rhett

Good News — Shaboozey — WINNER

Liar — Jelly Roll

Love Somebody — Morgan Wallen

Whiskey Drink — Jason Aldean

Country Artist of the Year

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen — WINNER

Country Best New Artist

Chase Matthew

Ella Langley — WINNER

Hudson Westbrook

Josh Ross

Zach Top

Hip-Hop Song of the Year

luther — Kendrick Lamar and SZA — WINNER

NOKIA — Drake

Outside — Cardi B

The Largest — BigXthaPlug

WHATCHU KNO ABOUT ME — GloRilla ft. Sexyy Red

Hip-Hop Artist of the Year

Cardi B

GloRilla

Kendrick Lamar — WINNER

Playboi Carti

Tyler, The Creator

Hip-Hop Best New Artist

MOLIY

PLUTO

Real Boston Richey — WINNER

YKNIECE

ZEDDY WILL

R&B Song of the Year

Burning Blue — Mariah the Scientist

Folded — Kehlani — WINNER

MUTT — Leon Thomas

Residuals — Chris Brown

SOMEBODY LOVES ME — PARTYNEXTDOOR and Drake

R&B Artist of the Year

Chris Brown — WINNER

Kehlani

Leon Thomas

Mariah the Scientist

SZA

R&B Best New Artist

Jenevieve

Kwn

Leon Thomas — WINNER

Mariah the Scientist

Sailorr

World Artist of the Year

Ayra Starr

Jackson Wang

JO1

MOLIY — WINNER

Tyla

Alternative Song of the Year

"Back to Friends" — sombr

"Ensenada" — Sublime — WINNER

"One Eyed Bastard" — Green Day

"Stargazing" — Myles Smith

"The Contract" — Twenty One Pilots

Alternative Best New Artist

almost monday

Gigi Perez

Lola Young

Role Model

sombr — WINNER

Rock Song of the Year

Afterlife — Evanescence

Bad Guy — Falling In Reverse ft. Saraya

Dance, Kid, Dance — Shinedown

Even If It Kills Me — Papa Roach

Heavy Is the Crown — Linkin Park — WINNER

Rock Artist of the Year

Linkin Park

Papa Roach

Shinedown — WINNER

Sleep Token

Three Days Grace

Rock Best New Artist

Architects

Poppy

Return to Dust

Sleep Theory — WINNER

Spiritbox

Dance Song of the Year

Blessings — Calvin Harris feat. Clementine Douglas

In My Arms — ILLENIUM and HAYLA

No Broke Boys — Disco Lines and Tinashe — WINNER

Save My Love — Marshmello, Ellie Goulding and AVAION

Won't Be Possible — Tiësto, Odd Mob and Goodboys

Dance Artists of the Year

Calvin Harris

David Guetta — WINNER

John Summit

Martin Garrix

Tiësto

Latin Pop/Urban Song of the Year

Angel — Grupo Frontera and Romeo Santos

DEGENERE — Myke Towers and benny blanco

DtMF — Bad Bunny — WINNER

Qué Pasaría… — Rauw Alejandro and Bad Bunny

Soltera — Shakira

Latin Pop/Urban Artist of the Year

Bad Bunny — WINNER

Feid

J Balvin

Karol G

Shakira

Latin Pop/Urban Best New Artist

Alleh

Beéle — WINNER

De La Rose

Dei V

Louis BPM

Regional Mexican Song of the Year

Amor Bonito — Luis Angel “El Flaco” — WINNER

El Amor De Mi Vida — Calibre 50

Flores — Xavi

Hecha Pa' Mi — Grupo Frontera

Lejos Estamos Mejor — Eden Muñoz

Regional Mexican Artist of the Year

Alejandro Fernández

Carín León

Fuerza Regida

Grupo Frontera — WINNER

Luis Angel “El Flaco”

Regional Mexican Best New Artist

Clave Especial

Edgardo Nuñez

Los Dos De Tamaulipas — WINNER

Óscar Maydon

Oscar Ortiz

K-Pop Artist of the Year

JENNIE

j-hope

Jin

LISA

ROSÉ — WINNER

K-Pop Group of the Year

ATEEZ

BLACKPINK

ENHYPEN

Stray Kids — WINNER

TWICE

K-Pop Song of the Year

APT. — ROSÉ and Bruno Mars

Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami — WINNER

JUMP — BLACKPINK

Killin' It Girl — j-hope feat. GloRilla

like JENNIE — JENNIE

K-Pop Best New Artist

82Major

AllDay Project

Cortis — WINNER

Hearts2Hearts

Meovv

Songwriter of the Year

Amy Allen - WINNER

Ashley Gorley

Cal Shapiro

Charlie Handsome

Julia Michaels

Producer of the Year

Andrew Watt — WINNER

Dijon

Jack Antonoff

Max Martin & Shellback

Sounwave

  • Socially Voted Categories

Favorite Broadway Debut

Ashley Graham, Chicago

Cheryl Porter, & Juliet

Durrell “Tank” Babbs, Hell's Kitchen

Gabrielle Nevaeh Green, Stranger Things: The First Shadow

Jack Wolfe, Hadestown

Kelsie Watts, Six! The Musical

Lencia Kebede, Wicked

Lizzy McAlpine, Floyd Collins

Meg Donnelly, Moulin Rouge! The Musical

Ne-Yo, Hell's Kitchen

Tom Felton, Harry Potter and the Cursed Child — WINNER

Trisha Paytas, Beetlejuice

Favorite TikTok Dance

Abracadabra — Lady Gaga

Gnarly — KATSEYE

GO! — CORTIS

Happen To Me — Russell Dickerson

JUMP — BLACKPINK

like JENNIE — JENNIE

Midnight Sun — Zara Larsson

MONA LISA — j-hope — WINNER

Revolving Door — Tate McRae

SPAGHETTI — LE SSERAFIM and j-hope

The Fate of Ophelia — Taylor Swift

Favorite Debut Album

Addison — Addison Rae

You'll Be Alright, Kid — Alex Warren — WINNER

Who's the Clown?— Audrey Hobert

ORDER chaos ORDER — Calum Hood

Why Not More? — Coco Jones

THAT'S SHOWBIZ BABY! — JADE

Ruby — JENNIE

Alter Ego — LISA

SIDEQUEST — Michael Clifford

Perrie — Perrie

I Barely Know Her — sombr

What Not To — Tucker Wetmore

Best Lyrics

Anxiety — Doechii

BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny

Camera — Ed Sheeran

Choosin' Texas — Ella Langley

DAISIES — Justin Bieber

Golden — HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami

Man I Need — Olivia Dean

Manchild — Sabrina Carpenter

Ordinary — Alex Warren

The Fate of Ophelia — Taylor Swift — WINNER

undressed — sombr

WHERE IS MY HUSBAND! — RAYE

Best Music Video

Abracadabra — Lady Gaga

BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny

BORN AGAIN — LISA feat. Doja Cat and RAYE

Gabriela — KATSEYE

JUMP — BLACKPINK

like JENNIE — JENNIE

Manchild — Sabrina Carpenter

Ordinary — Alex Warren

Sapphire — Ed Sheeran

Shake It to the Max (FLY) (Remix) — MOLIY, Shenseea, Skillibeng, and Silent Addy

The Fate of Ophelia —Taylor Swift — WINNER

toxic till the end — ROSÉ

Favorite On Screen

AJ McLean, Nicole Scherzinger, Liam Payne and Kelly Rowland, Building the Band

Ariana Grande and Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Bad Bunny, Happy Gilmore 2

Becky G, REBBECA

Ed Sheeran, ONE SHOT with Ed Sheeran: A Musical Experience

Jimin and Jungkook, Are You Sure?! — WINNER

Jonas Brothers, A Very Jonas Christmas Movie

Karol G, Karol G: Tomorrow Was Beautiful

Lady Gaga, Wednesday

LISA, The White Lotus

Taylor Swift, Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era

Zara Larsson, Up Close

Favorite Tour Photographer

Abby Waisler for Gracie Abrams

Adam DeGross for Post Malone

Anna Lee for Coldplay

baeth for Tate McRae

Chris Cornejo for Shakira

Cynthia Parkhurst for Katy Perry

Henry Hwu for Billie Eilish

Hyghly for The Weeknd

Joshua Halling for Oasis

Rahul Bhatt for KATSEYE — WINNER

Thomas Falcone for Shawn Mendes

Tom Pallant for YUNGBLUD

Favorite Soundtrack

A Very Jonas Christmas Movie (Original Soundtrack)

F1 the Album

Frankenstein (Soundtrack from the Netflix Film)

KPop Demon Hunters — WINNER

Nobody Wants This Season 2: The Soundtrack

Sinners (Original Motion Picture Soundtrack)

Smurfs Movie Soundtrack (Music From & Inspired By)

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

Wicked: For Good – The Soundtrack

Zombies 4: Dawn of the Vampires (Original Soundtrack)

Favorite Tour Style

Bad Bunny, DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour

Beyoncé, Cowboy Carter Tour

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour

BLACKPINK, Deadline World Tour

Dua Lipa, Radical Optimism Tour

Ella Langley, Still Hungover Tour

KATSEYE, Beautiful Chaos Tour

Lady Gaga, The Mayhem Ball

Sabrina Carpenter, Short n' Sweet Tour

Tate McRae, Miss Possessive Tour

Taylor Swift, Taylor Swift | The Eras Tour — WINNER

Zara Larsson, Midnight Sun Tour

Favorite Tour Tradition

Benson Boone, Cover song

Beyoncé, Blue Ivy and Rumi on stage

Billie Eilish, “when the party’s over” silent loop

Coldplay, Crowd cam — WINNER

Dua Lipa, Surprise guest

Jonas Brothers, Surprise guest

KATSEYE, “Gnarly” dance break

Lainey Wilson, Cowgirl of the night

ROLE MODEL, Sally

Sabrina Carpenter, Celebrity “Juno” arrest

Tate McRae, Fan cam on stage

Zara Larsson, “Lush Life” star

Favorite K-Pop Collab

Blink — Corbyn Besson and TZUYU of TWICE

BORN AGAIN — LISA feat. Doja Cat and RAYE

BUCK — Jackson Wang feat. Diljit Dosanjh

Confessions — Flo Rida, HEESEUNG and JAKE of ENHYPEN, and Paul Russell

Dirty Work — aespa feat. Flo Milli

ExtraL — JENNIE and Doechii

EYES CLOSED — JISOO and ZAYN

Illegal + SEVENTEEN — PinkPantheress and SEVENTEEN

On My Mind — Alex Warren and ROSÉ

Sweet Dreams (feat. Miguel) — j-hope and Miguel — WINNER

TOO BAD — G-DRAGON feat. Anderson .Paak

WE PRAY (TWICE Version) — Coldplay, TWICE, Burna Boy, Elyanna, TINI and Little Simz

Taylor Swift wins seven awards at iHeartRadio Music Awards 2026
Taylor Swift wins seven awards at iHeartRadio Music Awards 2026
Tom Hanks to star alongside Bad Bunny, Colman Domingo in new baseball movie
Tom Hanks to star alongside Bad Bunny, Colman Domingo in new baseball movie
iHeartRadio Music Awards 2026: Taylor Swift stuns red carpet
iHeartRadio Music Awards 2026: Taylor Swift stuns red carpet
Antonio Banderas details major lifestyle change after heart attack
Antonio Banderas details major lifestyle change after heart attack
Miley Cyrus reveals secret behind Jonas Brothers opening her tour in 2006
Miley Cyrus reveals secret behind Jonas Brothers opening her tour in 2006
Ryan Gosling signs up with recent Oscar winning directors for new movie
Ryan Gosling signs up with recent Oscar winning directors for new movie
Tom Felton exhibits shock over fans reaction to ‘Potter' pronunciation
Tom Felton exhibits shock over fans reaction to ‘Potter' pronunciation
Rachel Zegler set to appear in Hollywood's upcoming blockbuster? Know here
Rachel Zegler set to appear in Hollywood's upcoming blockbuster? Know here