Eid ul Adha 2021: Namaz timing across Pakistan's major cities

Pakistani Muslims attend Eid al-Fitr prayers to mark the end of the holy fasting month of Ramadan, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Peshawar, Pakistan May 24, 2020. — Reuters/File

The administrations of mosques, Eid gahs, and Imam Barghas across Pakistan and Azad Jammu and Kashmir have announced the timings for Eid ul Adha prayers, as Muslims in the region prepare to mark the occasion tomorrow (Wednesday).

In a bid to help users navigate the timings easily, Geo.tv has compiled a list of several mosques across various cities (in no particular order) that have made arrangements for Eid prayers.

Islamabad

7:30 am Faisal Mosque. Prof. Dr. Tahir Hakeem will offer Eid prayers at Faisal Mosque

7.30 am Imambargah G6

Faisalabad

6:00 am Main Eidgah Model Town

6:00 am Jamia Masjid Omar

7:00 am Jamia Masjid Madani Samanabad

7:00 am Imambargah Qasr Abu Talib

7:30 am Imambargah Haidaria

Rajanpur

6:30 am Central Eid Gah Rajput

6:40 am Main Eid Gah Jafaria

6:45 am Jamia Masjid Chowk Allahabad

7:10 am Darbar Khawaja Ghulam Farid

Bahawalnagar

7:00 am Central Imambargah

7:30 am Jamia Uloom, Central Eid Gah.

7:30 am Eid Gah, Jamia Reza Mustafa

Hyderabad

6:10 am Nigah Madina Masjid Cloth Market

6:10 am Faizan Madina Affandi Town

6.30 am Sultani Masjid Tilak Chari

7:00 am Jamia Masjid Abdullah near Lady Graham Hospital

7:00 am Dargah Sakhi Abdul Wahab Shah Jilani Mosque

7:00 am Haider Karar Mosque, Karbala Dadan Shah

7.30 am Fawara Chowk Liberty Market

8:30 am Madina Masjid Surrey Ghat

9:00 am Abul Fazl Mosque, Maula Ali

9:00 am Mehfil Hussaini Station Road

Gujranwala

5:45 am Dhobi Khat Ground Satellite Town

5:45 am Model Town Market Ground

6:30 am Jamia Masjid Satellite Town

6:30 am Jamia Masjid Fazilat Citi Housing

6.45 am Jamia Masjid Mubarak Satellite Town

Taftan

7:45am Central Eidgah

Bannu

6:15 am Jamia Masjid Tanchi Bazaar

6:30 am Jamia Masjid Lucky Gate

6:30 am Eid Gah Hafiz Ji

7:30 am Imambargah Hassania Masjid Ali Raza

Jahanian

6:30 am Jamia Masjid Hasnain Karimin

6:45 am Sabzazar Municipal Committee

Badin

8:00 am Gulzar Mosque, Madinah

8:30 am Main Eid Gah Pir Aali Shah

Thatta

8:00 am Mukli Society Jamia Masjid

9:00 am Shahjahan Jama Masjid

9:30 am Central Eid Gah Mukli

Kabirwala

8:00 am Darul Uloom Eidgah.

Gujarat

8:00 am Central Imambargah Hussainiya Circular Road

8.30 am Central Jamia Masjid Eid Gah

Chaghi

7:15 am Jamia Amir Sultania Mosque, Dalbandin

Bahawalnagar

7:00 am Haroonabad Central Eid Gah

7:00 am Chishtian Central Eid Gah

7:30 am Central Eid Gah, Jamia-ul-Uom

7:30 am Jamia Reza Mustafa Trust

Sukkur

6:55 am Mecca Mosque Tariq Road

7:15 am Central Jamia Masjid Bandar Road

7.30 am Gulshan Eid Gah

7:30 am Jinnah Jinnah Municipal Stadium

Kamalia

8:30 am Main Eid Gah Khair Shaheed

8:30 am Eid Gah Fiqh Jafaria Lari Ada

Nawabshah

7:00 am Umm Al-Momineen Ayesha Siddique Mosque, Manzoor City

7:30 am Central Imambargah Murtazavi

7:30 am Imamia Mosque

7:30 am Imambargah Haidari

8:30 am Main Eid Gah Skarand Road

Kāmoke

6.30 am Kamunki Lady Park

7:00 am Madinah Main Bazaar

Lodhran

6:30 am Masjid Tafhim-ul-Quran

6:30am Jamia Masjid Rahmaniya

7:00 am Jamia Siraj-ul-Uloom Madrasa

7:00 am Imambargah Shah Najaf

DI Khan

06:30 am Kotli Imam Hussain

07:00 am The town hall

07:30 am Central Eidgah

Tando Allahyar

6:10 am Faizan Madina

7:00 am Jamia Siddique Akbar

7:15 am Main Eidgah

Lower Dir

6:30 am Eid Gah Manda

6:30 am Jamia Masjid Allah Akbar Timergara

Sibi

7:00 am Central Jamia Masjid

7:30 am Central Eidgah Bukhari Ground

Mansehra

6.30 am Central Mosque Lohar Banda

6:45 am Masjid Kabra Nari Mohalla

7:00 am Central Jamia Masjid Abbottabad Road

Sargodha

6:45 am Jamia Muftahul Uloom Satellite Town.

7:00 am Imambargah Block 7

7:15 am Central Eid Gah

7.30 am Jamia Masjid

Lahore

6:00 am Jamia Naeemia Garhi Shahu

6:15 am at Minar Pakistan Ground

6:30 am Jamia Masjid Mansura

6:30 am Jamia Ashrafia Ferozepur Road

7:00 am Jamia Masjid Bahria Town

Malakand

6:30 am Dhand Dheri School Ground at 6.30

7:00 am Sakhakot School Ground

6:45 am Central Eid Gah Zafar Park Batkhela

8:30 am Central Eidgah Kanodas

Gilgit

7:30 am Central Imamia Eidgah

8:00 am at Shah Karim Hostel Ground

Khanewal

6:45 am Central Eidgah Railway Ground at 6:45

6:15 am Central Eidgah Ahle Hadith Colony No. 2

Malakand

6:30 am Dhand Dheri School Ground

7:00 am Sakhakot School Ground

6:45 am Eid Gah Zafar Park Batkhelh

Pakpattan

6:30 am Jamia Masjid Dargah Hazrat Baba Farid

AZAD JAMMU AND KASHMIR

Kotli



7:00 am Central Jamia Masjid Al Firdous Gulhar

8:00 am Gol Masjid Housing Scheme

7:00 am Jamia Masjid Ghousia Ballya