Netflix reveals complete Korean content list for 2026

January 21, 2026
Netflix is fueling excitement of their Korean industry fans.
The streaming giant has unveiled a slate of 33 Korean films and series titles on Wednesday from Seoul, explaining that “K-content remains the most-watched non-English content on Netflix.”
The K-studed lineup includes everything – rom-com starring Blackpink’s Jisoo (Boyfriend on Demand) to a star-studded superhero drama (The Wonderfools, with Park Eun-bin and Cha Eun-woo), returning seasons of unscripted hits like Singles Inferno and Culinary Class Wars, and even some prestige cinema from the great Lee Chang-dong (Possible Love).
“Over the past five years, more than 210 Korean titles have been ranked in the global top 10,” noted Don Kang, Netflix’s Korean content lead.
The complete shows, returning shows/movies, movies are mentioned below:
Can This Love Be Translated?
Director: Yoo Young-eun
Writer: Hong Sisters (Hong Jung-eun, Hong Mi-ran)
Producer: Imaginus, Triii Studio
Cast: Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sota Fukushi, Lee E-dam, Choi Woo-sung
No Tail to Tell
Director: Kim Jeong-kwon
Writer: Park Chan-young, Jo Ah-young
Producer: StudioS, Binge works
Cast: Kim Hye-yoon, Lomon
Undercover Miss Hong
Director: Park Seon-ho
Writer: Moon Hyeon-kyeong
Producer: Celltrion Entertainment, Studio Dragon
Cast: Park Shin-hye, Ko Kyung-pyo, Ha Yoon-kyung, Cho Han-gyeol
Single’s Inferno — Season 5
Director: Kim Jae-won, Kim Jung-hyun, Park Su-ji
Producer: Sijak Company
The Art of Sarah
Director: Kim Jin-min
Writer: Chu Song-yeon
Producer: SLL
Cast: Shin Hye-sun, Lee Jun-hyuk
Agents of Mystery — Season 2
Director: Jeong Jong-yeon
Producer: TEO
Cast: Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, KARINA, Gabee
Boyfriend on Demand
Director: Kim Jung-sik
Writer: Namgung Do-young
Producer: WHYNOT MEDIA, BARAM PICTURES, Kakao Entertainment
Cast: Jisoo, Seo In-guk
Ready or Not: Texas
Director: Nah Yung-suk, Kim Ye-seul
Writer: Lee Woo-jung
Producer: Egg is Coming
Cast: Lee Seo-jin
Better Late Than Single — Season 2
Director: Kim Noh-eun
Producer: Studio Modak
Bloodhounds — Season 2
Director: Kim Joo-hwan
Writer: Kim Joo-hwan
Based on: Naver webtoon Bloodhounds by Jeong Chan
Producer: Studio N
Co-Producer: GHOST STUDIO
Cast: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Jung Ji-hoon
If Wishes Could Kill
Director: Park Youn-seo
Writer: Park Jung-seop
Producer: CJ ENM Studios, KAIROS MAKERS
Cast: Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok, Lee Hyo-je
Jae-seok’s B&B Rules!
Director: Jung Hyo-min, Lee So-min, Hwang Yoon-seo
Producer: Studio Modak
Notes from the Last Row
Director: Kim Gyu-tae
Writer: Jang Myung-woo
Based on: Spanish play El Chico de la última fila by Juan Mayorga
Producer: Kakao Entertainment, GTIST
Cast: Choi Min-sik, Choi Hyun-wook, Huh Joon-ho, Kim Yunjin, Jin Kyung
Sold out on You
Director: Ahn Jong-yeon
Writer: Jin Seung-hee
Producer: StudioS, beyondJ, Slingshot Studios
Cast: Ahn Hyo-seop, Chae Won-bin
Teach You a Lesson
Director: Hong Jong-chan
Writer: Lee Nam-kyu, Kim Da-hee, Moon Jong-ho
Based on: Naver webtoon Teach You a Lesson written by Chae Yong-taek (story) and Han Ga-ram (art)
Producer: YLAB PLEX, GTIST
Cast: Kim Moo-yul, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon
The WONDERfools
Director: Yoo In-sik
Writer: Huh Dah-joong
Producer: NANGMANCREW, Kakao Entertainment
Co-Producer: FANTAGIO
Executive Producer: Kang Eun-kyung
Cast: Park Eun-bin, Cha Eun-woo, Choi Dae-hoon, Im Seong-jae, Kim Hae-sook, Son Hyun-joo
We Are All Trying Here
Director: Cha Young-hun
Writer: Park Hae-young
Producer: Studio Phoenix, SLL, studio flow
Cast: Koo Kyo-hwan, Go Youn-jung, Oh Jung-se
Kian’s Bizarre B&B — Season 2
Director: Lee So-min
Producer: Studio Modak
Executive Producer: Jung Hyo-min
Mousetrap
Director: Kim Hong-sun
Writer: Lee Jae-gon
Based on: Kakao Entertainment Webtoon Field Mouse by ludovico
Producer: Kakao Entertainment, CJes Studios Co., Ltd., H House Inc
Cast: Ryu Jun-yeol, Sul Kyung-gu
Our Sticky Love
Director: Kim Jang-han
Writer: Mo Ji-hye
Producer: Studio S
Cast: Jung Hae-in, Ha Young
Take a Hike!
Director: Nah Yung-suk, Park Hyun-yong
Producer: Egg is Coming
Cast: Car, the garden, Dowoon(DAY6), Lee Chae-min, Tarzzan(Allday Project)
The East Palace
Director: Choi Jung-kyu
Writer: Kwon So-ra, Seo Jea-won
Producer: Showrunners, Imaginus
Cast: Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo, Cho Seung-woo
The Scandal
Director: Jung Ji-woo
Writer: Lee Seung-young, Ahn Hye-song
Producer: MOVIEROCK, CINE FOREST Inc.
Cast: Son Ye-jin, Ji Chang-wook, NANA
Culinary Class Wars — Season 3
Director: Kim Eun-ki, Wi Jae-hyuk
Producer: Studio Slam
Dead-End Job
Director: Kim Da-min
Writer: Kyung Min-sun, Lee Shin-ji
Producer: Shotcake
Executive Producer: Han Jun-hee
Cast: Lee Jae-wook, Ko Min-si, Kim Min-ha, and Lee Hee-jun
Road (Working Title)
Director: Han Jun-hee
Writer: Cho Eu-gene, Han Jun-hee
Producer: Shotcake
Based on: Blue Road by Keisi Edogawa and Kwan Ga Ya, Haksan Publishing Co.
Cast: Son Suk-ku, Eita Nagayama, Kim Shin-rock, Choi Sung-eun, and Jung Jae-young
Take Charge of My Heart
Director: Park Soo-won
Writer: Song You-chae
Based on: Naver web novel Charge Me Up by Haebeon
Producer: NEW POINT, WHYNOT MEDIA
Cast: Kim Young-kwang, Chae Soo-bin
Tantara
Director: Lee Yoon-jung
Writer: Noh Hee-gyoung
Producer: GTIST, Studio Dragon, Imaginus
Cast: Song Hye-kyo, Gong Yoo, Kim Seol-hyun, Cha Seung-won, Lee Hanee, Na Moon-hee, Kim Jeong-woo
The Devil’s Plan — Season 3
Director: Jeong Jong-yeon
Writer: Heo Jung-hee, Jung Da-hee
Producer: TEO
Pavane
Director: Lee Jong-pil
Based on: Pavane for a Dead Princess written by Park Min-gyu
Producer: The LAMP ltd.
Cast: Ko A-sung, Byun Yo-han, Moon Sang-min
Husbands in Action
Director: Park Gyu-tae
Writer: Park Gyu-tae
Producer: TPS Company
Cast: Jin Sun-kyu, Gong Myoung, Kim Ji-suk, Yoon Kyung-ho, Kang Hanna, Lee Da-hee, Jeon So-min
Misssion: Cross 2
Director: Lee Myung-hoon
Writer: Lee Myung-hoon
Producer: Sanai Pictures, Plus M Entertainment, Obra Creative Inc.
Cast: Hwang Jung-min, Yum Jung-ah, Jung Man-sik, Yoon Kyung-ho, Im Seong-jae, Cha In-pyo, Kim Kuk-hee
Possible Love (Working Title)
Director: Lee Chang-dong
Writer: Lee Chang-dong, Oh Jung-mi
Producer: Pinehouse Film Co., Ltd., Anonymous Content, LLC, NOWFILM Co., Ltd
Cast: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong