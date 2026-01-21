 
Geo News

Netflix reveals complete Korean content list for 2026

Netflix lineup includes amazing celebrity dramas to rom-coms and unscripted hits

By
Geo News Digital Desk
|

January 21, 2026

Netflix reveals complete Korean content list for 2026
Netflix reveals complete Korean content list for 2026

Netflix is fueling excitement of their Korean industry fans.

The streaming giant has unveiled a slate of 33 Korean films and series titles on Wednesday from Seoul, explaining that “K-content remains the most-watched non-English content on Netflix.”

The K-studed lineup includes everything – rom-com starring Blackpink’s Jisoo (Boyfriend on Demand) to a star-studded superhero drama (The Wonderfools, with Park Eun-bin and Cha Eun-woo), returning seasons of unscripted hits like Singles Inferno and Culinary Class Wars, and even some prestige cinema from the great Lee Chang-dong (Possible Love).

“Over the past five years, more than 210 Korean titles have been ranked in the global top 10,” noted Don Kang, Netflix’s Korean content lead.

The complete shows, returning shows/movies, movies are mentioned below:

Korean Series

Can This Love Be Translated?

Director: Yoo Young-eun

Writer: Hong Sisters (Hong Jung-eun, Hong Mi-ran)

Producer: Imaginus, Triii Studio

Cast: Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sota Fukushi, Lee E-dam, Choi Woo-sung

No Tail to Tell

Director: Kim Jeong-kwon

Writer: Park Chan-young, Jo Ah-young

Producer: StudioS, Binge works

Cast: Kim Hye-yoon, Lomon

Undercover Miss Hong

Director: Park Seon-ho

Writer: Moon Hyeon-kyeong

Producer: Celltrion Entertainment, Studio Dragon

Cast: Park Shin-hye, Ko Kyung-pyo, Ha Yoon-kyung, Cho Han-gyeol

Single’s Inferno — Season 5

Director: Kim Jae-won, Kim Jung-hyun, Park Su-ji

Producer: Sijak Company

The Art of Sarah

Director: Kim Jin-min

Writer: Chu Song-yeon

Producer: SLL

Cast: Shin Hye-sun, Lee Jun-hyuk

Agents of Mystery — Season 2

Director: Jeong Jong-yeon

Producer: TEO

Cast: Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, KARINA, Gabee

Boyfriend on Demand

Director: Kim Jung-sik

Writer: Namgung Do-young

Producer: WHYNOT MEDIA, BARAM PICTURES, Kakao Entertainment

Cast: Jisoo, Seo In-guk

Ready or Not: Texas

Director: Nah Yung-suk, Kim Ye-seul

Writer: Lee Woo-jung

Producer: Egg is Coming

Cast: Lee Seo-jin

Better Late Than Single — Season 2

Director: Kim Noh-eun

Producer: Studio Modak

Bloodhounds — Season 2

Director: Kim Joo-hwan

Writer: Kim Joo-hwan

Based on: Naver webtoon Bloodhounds by Jeong Chan

Producer: Studio N

Co-Producer: GHOST STUDIO

Cast: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Jung Ji-hoon

If Wishes Could Kill

Director: Park Youn-seo

Writer: Park Jung-seop

Producer: CJ ENM Studios, KAIROS MAKERS

Cast: Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok, Lee Hyo-je

Jae-seok’s B&B Rules!

Director: Jung Hyo-min, Lee So-min, Hwang Yoon-seo

Producer: Studio Modak

Notes from the Last Row

Director: Kim Gyu-tae

Writer: Jang Myung-woo

Based on: Spanish play El Chico de la última fila by Juan Mayorga

Producer: Kakao Entertainment, GTIST

Cast: Choi Min-sik, Choi Hyun-wook, Huh Joon-ho, Kim Yunjin, Jin Kyung

Sold out on You

Director: Ahn Jong-yeon

Writer: Jin Seung-hee

Producer: StudioS, beyondJ, Slingshot Studios

Cast: Ahn Hyo-seop, Chae Won-bin

Teach You a Lesson

Director: Hong Jong-chan

Writer: Lee Nam-kyu, Kim Da-hee, Moon Jong-ho

Based on: Naver webtoon Teach You a Lesson written by Chae Yong-taek (story) and Han Ga-ram (art)

Producer: YLAB PLEX, GTIST

Cast: Kim Moo-yul, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon

The WONDERfools

Director: Yoo In-sik

Writer: Huh Dah-joong

Producer: NANGMANCREW, Kakao Entertainment

Co-Producer: FANTAGIO

Executive Producer: Kang Eun-kyung

Cast: Park Eun-bin, Cha Eun-woo, Choi Dae-hoon, Im Seong-jae, Kim Hae-sook, Son Hyun-joo

We Are All Trying Here

Director: Cha Young-hun

Writer: Park Hae-young

Producer: Studio Phoenix, SLL, studio flow

Cast: Koo Kyo-hwan, Go Youn-jung, Oh Jung-se

Kian’s Bizarre B&B — Season 2

Director: Lee So-min

Producer: Studio Modak

Executive Producer: Jung Hyo-min

Mousetrap

Director: Kim Hong-sun

Writer: Lee Jae-gon

Based on: Kakao Entertainment Webtoon Field Mouse by ludovico

Producer: Kakao Entertainment, CJes Studios Co., Ltd., H House Inc

Cast: Ryu Jun-yeol, Sul Kyung-gu

Our Sticky Love

Director: Kim Jang-han

Writer: Mo Ji-hye

Producer: Studio S

Cast: Jung Hae-in, Ha Young

Take a Hike!

Director: Nah Yung-suk, Park Hyun-yong

Producer: Egg is Coming

Cast: Car, the garden, Dowoon(DAY6), Lee Chae-min, Tarzzan(Allday Project)

The East Palace

Director: Choi Jung-kyu

Writer: Kwon So-ra, Seo Jea-won

Producer: Showrunners, Imaginus

Cast: Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo, Cho Seung-woo

The Scandal

Director: Jung Ji-woo

Writer: Lee Seung-young, Ahn Hye-song

Producer: MOVIEROCK, CINE FOREST Inc.

Cast: Son Ye-jin, Ji Chang-wook, NANA

Culinary Class Wars — Season 3

Director: Kim Eun-ki, Wi Jae-hyuk

Producer: Studio Slam

Dead-End Job

Director: Kim Da-min

Writer: Kyung Min-sun, Lee Shin-ji

Producer: Shotcake

Executive Producer: Han Jun-hee

Cast: Lee Jae-wook, Ko Min-si, Kim Min-ha, and Lee Hee-jun

Road (Working Title)

Director: Han Jun-hee

Writer: Cho Eu-gene, Han Jun-hee

Producer: Shotcake

Based on: Blue Road by Keisi Edogawa and Kwan Ga Ya, Haksan Publishing Co.

Cast: Son Suk-ku, Eita Nagayama, Kim Shin-rock, Choi Sung-eun, and Jung Jae-young

Take Charge of My Heart

Director: Park Soo-won

Writer: Song You-chae

Based on: Naver web novel Charge Me Up by Haebeon

Producer: NEW POINT, WHYNOT MEDIA

Cast: Kim Young-kwang, Chae Soo-bin

Tantara

Director: Lee Yoon-jung

Writer: Noh Hee-gyoung

Producer: GTIST, Studio Dragon, Imaginus

Cast: Song Hye-kyo, Gong Yoo, Kim Seol-hyun, Cha Seung-won, Lee Hanee, Na Moon-hee, Kim Jeong-woo

The Devil’s Plan — Season 3

Director: Jeong Jong-yeon

Writer: Heo Jung-hee, Jung Da-hee

Producer: TEO

Korean Films

Pavane

Director: Lee Jong-pil

Based on: Pavane for a Dead Princess written by Park Min-gyu

Producer: The LAMP ltd.

Cast: Ko A-sung, Byun Yo-han, Moon Sang-min

Husbands in Action

Director: Park Gyu-tae

Writer: Park Gyu-tae

Producer: TPS Company

Cast: Jin Sun-kyu, Gong Myoung, Kim Ji-suk, Yoon Kyung-ho, Kang Hanna, Lee Da-hee, Jeon So-min

Misssion: Cross 2

Director: Lee Myung-hoon

Writer: Lee Myung-hoon

Producer: Sanai Pictures, Plus M Entertainment, Obra Creative Inc.

Cast: Hwang Jung-min, Yum Jung-ah, Jung Man-sik, Yoon Kyung-ho, Im Seong-jae, Cha In-pyo, Kim Kuk-hee

Possible Love (Working Title)

Director: Lee Chang-dong

Writer: Lee Chang-dong, Oh Jung-mi

Producer: Pinehouse Film Co., Ltd., Anonymous Content, LLC, NOWFILM Co., Ltd

Cast: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong

Brooklyn Beckham legal name-change on the cards?
Brooklyn Beckham legal name-change on the cards?
Romeo steps out with Brooklyn's ex amid 'past women' involvement claims
Romeo steps out with Brooklyn's ex amid 'past women' involvement claims
Gigi Hadid, Zayn Malik fans get shocked on baby khai's transformation
Gigi Hadid, Zayn Malik fans get shocked on baby khai's transformation
Channing Tatum vows to ‘turn the gas up' on upcoming ‘Magic Mike Live' gig
Channing Tatum vows to ‘turn the gas up' on upcoming ‘Magic Mike Live' gig
Victoria Beckham shares light hearted post as Brooklyn attacks 'Brand Beckham'
Victoria Beckham shares light hearted post as Brooklyn attacks 'Brand Beckham'
Melissa Gilbert breaks silence after Timothy Busfield release from jail
Melissa Gilbert breaks silence after Timothy Busfield release from jail
Karamo Brown explains sudden exit from ‘Queer Eye' interview
Karamo Brown explains sudden exit from ‘Queer Eye' interview
Louis Tomlinson 'scared' as Harry Styles returns to spotlight?
Louis Tomlinson 'scared' as Harry Styles returns to spotlight?