2025 MTV VMAs: Complete winner list

2025 MTV VMAs: Checkout complete winnner list

The MTV Video Music Awards have been annouced Lady Gaga, being the top winner of the night, securing four big wins.

The event, which was LL Cool J, was held at UBS Arena in Elmont, New York, On September 7, 2025.

Here’s a complete list of winners from the 2025 MTV VMAs:

Video of the Year

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Song of the Year

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Lorde – What Was That

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

WINNER - ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Artist of the Year

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

WINNER - Lady Gaga

Best New Artist

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

WINNER - Alex Warren

Best Pop Artist

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance of the Year

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Ayra Starr – Last Heartbreak Song

Mark Ambor – Belong Together

Lay Bankz – Graveyard

Dasha – Bye Bye Bye

WINNER - KATSEYE – Touch

Jordan Adetunji – KEHLANI

Leon Thomas – YES IT IS

Livingston – Shadow

Damiano David – Next Summer

Gigi Perez – Sailor Song

ROLE MODEL – Sally, When the Wine Runs Out

Best Collaboration

Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – luther

WINNER-Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me a Drink

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd

Best Pop

Alex Warren – Ordinary

WINNER-Ariana Grande – brighter days ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Hip-Hop

WINNER-Doechii – Anxiety

Drake – NOKIA

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red – WHATCHU KNO ABOUT ME

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL COOL J ft. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Best R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)

PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

WINNER - Mariah Carey – Type Dangerous

Best Alternative

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

mgk & Jelly Roll – Lonely Road

The Marías – Back to Me

WINNER - sombr – back to friends

Best Rock

Coldplay – ALL MY LOVE

Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series ‘Devil May Cry’)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

twenty one pilots – The Contract

Best Latin

Bad Bunny – BAILE INoLVIDABLE

J Balvin – Rio

KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – LA PATRULLA

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

WINNER - Shakira – Soltera

Best K-Pop

aespa – Whiplash

JENNIE – like JENNIE

Jimin – Who

JISOO – earthquake

WINNER - LISA ft. Doja Cat & RAYE – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

ROSÉ – toxic till the end

Best Afrobeats

Asake & Travis Scott – Active

Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems ft. Asake – Get It Right

WINNER - Tyla – PUSH 2 START

Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Best Country

Chris Stapleton – Think I’m in Love with You

Cody Johnson with Carrie Underwood – I’m Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

WINNER - Megan Moroney – Am I Okay?

Morgan Wallen – Smile

Best Album

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

WINNER - Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Best Long Form Video

WINNER - Ariana Grande – brighter days ahead

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)

Damiano David – FUNNY little STORIES

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Video for Good

Burna Boy – Higher

WINNER - Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Doechii – Anxiety

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Song of the Summer

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

Huntr/x – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Morgan Wallen & Tate McRae – What I Want

Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

Sombr – 12 to 12

WINNER: Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Best Direction

Ariana Grande – brighter days ahead

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

WINNER - Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Art Direction

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

WINNER _ Lady Gaga – Abracadabra

Lorde – Man of the Year

Miley Cyrus – End of the World

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Best Cinematography

Ariana Grande – brighter days ahead

Ed Sheeran – Sapphire

WINNER - Kendrick Lamar – Not Like U

Lady Gaga – Abracadabra

Miley Cyrus – Easy Lover

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Editing

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Sabrina Carpenter – Manchild

WINNER - Tate McRae – Just Keep Watching (from ‘F1® The Movie’)

Best Choreography

WINNER - Doechii – Anxiety

FKA twigs – Eusexua

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Tyla – PUSH 2 START

Zara Larsson – Pretty Ugly

Best Visual Effects

Ariana Grande – brighter days ahead

Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

WINNER - Sabrina Carpenter – Manchild